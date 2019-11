Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 10/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 10/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

PERDIÓ COLÓN El sueño de Colón de Santa Fe de alzarse con la Copa Sudamericana chocó con Independiente del Valle de Ecuador, ante el que perdió 3-1 ayer la final disputada en el estadio General Pablo Rojas de Asunción de Paraguay, bajo un intenso diluvio que obligó a suspender momentáneamente el encuentro durante el primer tiempo. Antes de esa interrupción, cuando la lluvia ya complicaba el desarrollo del juego, el conjunto ecuatoriano se puso en ventaja con un gol de Luis Fernando León. Y luego, antes del cierre de la primera parte, aumentó Jhon Sánchez. Colón recién llegó al descuento en el minuto 43 del complemento, por intermedio de Emanuel Olivera. Pero en el quinto minuto de adición, con el Sabalero completamente volcado en ataque, Cristian Dajome sentenció el pleito y le dio el histórico título a Independiente del Valle de Ecuador. CAYERON LOS LÍDERES Ayer, en la continuidad de la 13ª fecha del campeonato de la Superliga, ninguno de los dos líderes pudo sumar puntos. Lanús cayó 1-0 ante Banfield en el clásico del Sur; mientras que Argentinos Juniors perdió 3-0 en su visita a San Lorenzo (el campanense Nicolás Blandi no estuvo entre los convocados). CHANCE PARA BOCA Y RIVER Por las derrotas de Lanús y Argentinos Juniors (25 puntos) de ayer, Boca Juniors y River Plate (24) tendrán hoy la oportunidad de llegar a lo más alto de las posiciones de la Superliga. El Millonario enfrentará desde las 11.00 como local a Rosario Central, mientras que el Xeneize visitará a Vélez Sarsfield desde las 20.00 en el estadio José Amalfitani. GANÓ EL ROJO Ayer, Independiente de Avellaneda venció 2-1 como visitante a Godoy Cruz de Mendoza y logró su segunda victoria consecutiva en el certamen, una seguidilla que ahora le permite ubicarse en el 9º puesto con 20 puntos (y tiene un partido pendiente frente a Newells). En tanto, el viernes, Estudiantes (LP) le ganó 1-0 como local a Talleres, mientras que Atlético Tucumán superó 1-0 a Unión en Santa Fe. Así, ambos conjuntos comparten ahora el 5º puesto con 22 unidades. Anoche, al cierre de esta edición, Central Córdoba recibía en Santiago del Estero a Patronato de Paraná, mientras que hoy domingo, además de River y Boca, también jugarán: Aldosivi de Mar del Plata vs Gimnasia de La Plata (13,15), Newells vs Defensa y Justicia (15.30) y Racing Club vs Huracán (17.45). En tanto, el partido entre Arsenal y Colón quedó para el viernes 13 de diciembre. PRIMERA B METRO En el inicio de la fecha 13 del Apertura se dieron los siguientes resultados: Argentino de Quilmes 0-3 Fénix, Comunicaciones 3-1 Tristán Suárez y San Miguel 1-1 Deportivo Armenio. Hoy domingo jugarán: Acassuso vs Almirante Brown (líder con 24 puntos), Colegiales vs Talleres (RE), Defensores Unidos vs UAI Urquiza, Villa San Carlos vs Sacachispas y J.J. Urquiza vs San Telmo. La programación se cerrará mañana con Los Andes vs Flandria. PRIMERA C Ayer, en el inicio de la 15ª fecha del Apertura, se registraron tres empates en tres partidos: Dock Sud 0-0 Deportivo Español, Deportivo Merlo 0-0 San Martín (B) y Central Córdoba (R) 2-2 Excursionistas. Hoy se jugarán otros cuatro cotejos: Berazategui vs Victoriano Arenas, Laferrere vs Real Pilar, Midland vs Ituzaingo y Lamadrid vs Cañuela. Mientras que mañana se medirán: El Porvenir vs Sportivo Italiano y L.N. Alem vs Argentino (M).

