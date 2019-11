Llegó a tener ventaja de 13 puntos en el último cuarto, pero no lo pudo cerrar a su favor y lo terminó perdiendo 90-85 en los cinco minutos extras. El viernes recibirá a Social de Alejandro Korn en el inicio de la segunda rueda de la primera fase. En el cierre de la primera rueda de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana cayó 90-85 ante Independiente de Zárate en un partido que se definió en tiempo suplementario y que se jugó en el gimnasio Omar Olguín de la vecina ciudad. Para el Tricolor fue una derrota dolorosa, porque a lo largo de los primeros 35 minutos dominó las acciones y así llegó a disponer de una ventaja de 13 puntos cuando promediaba el último cuarto. Sin embargo, no supo liquidar el pleito y permitió que el Rojo se nutra de acciones muy puntuales para dar vuelta el trámite y también el marcador. "Hicimos un gran primer tiempo, pero ello son un equipo que no se entregan nunca y aprovechan errores, por eso nos limaron un par de diferencia. Después, en el segundo tiempo veníamos muy bien, porque se jugaba como lo planteamos nosotros. Pero en el último cuarto nos desordenamos, no tomamos buenas decisiones y nuestro juego se desvirtuó", explicó el entrenador del CCC en diálogo con LAD. "Duele esta derrota porque veníamos con un envión anímico importante después del triunfo en San Nicolás y porque habíamos hecho las cosas muy bien, como para quedarnos con la victoria", agregó Silva. De esta manera, los dirigidos por Sebastián Silva quedaron ahora con registro de dos triunfos y tres derrotas dentro de la parejísima Zona Norte "B" que continuarán el próximo viernes, cuando reciban a Social de Alejandro Korn en el inicio de la segunda rueda. EL PARTIDO En el comienzo del juego, con un Francisco Santini determinante (10 puntos), Ciudad tomó la primera ventaja clara (12-3), aunque no pudo sostenerla en ese primer período que terminó con tres puntos de ventaja (22-19) gracias a un triple de Federico Michelini. En el segundo período, el CCC volvió a dominar las acciones y con un triple de Camilo Cáceres obtuvo una diferencia máxima de 11 puntos (39-28). Sin embargo, el cierre de la primera mitad fue del Rojo, que con un parcial 8-0 limó esa renta a solo tres unidades (39-36). Luego del descanso largo, en el reinicio del juego, el Tricolor hizo un juego muy inteligente y con un aporte ofensivo muy balanceado fue adueñándose del desarrollo y escapándose en el tablero hasta el 62-53 con el que llegaron a los diez minutos finales. La tendencia se mantuvo en el último período y con tres libres de Santini y un doble de Camejo, Ciudad logró una máxima de 13 puntos (68-55). Pero Independiente no se entregó, siguió en partido y aprovechó acciones muy puntuales (un doble y falta de Gomes; un triple y falta de Carlos Garín Palacios; un libre de Marrone seguido de triple de Pracchia tras el rebote ofensivo del segundo lanzamiento) para pulverizar las diferencias y cambiarle el tono al partido. A partir de allí, el Rojo dominó emocionalmente y el juego se fue a suplementario, después que ambos no aprovecharan sus opciones para ganarlo. Y en los cinco minutos extras, los dirigidos por Raúl Belcuore estuvieron sumamente efectivos: abrieron con un triple de Garín Palacios, luego festejaron dos seguidos de Gomes y, posteriormente, uno del campanense Juan Martín Petrosino allanó definitivamente el camino al triunfo de Independiente. RESULTADOS Y POSICIONES La quinta fecha de la Zona Norte del Torneo Provincial de Clubes se jugó íntegramente el viernes y dejó los siguientes resultados: -Zona Norte "A": Regatas de San Nicolás 83-70 Platense de La Plata y Colón de Chivilcoy 67-68 Deportivo San Vicente. -Zona Norte "B": Sportivo Pilar 75-64 Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn 64-58 Atenas de La Plata. -Interzonal Norte: Independiente de Zárate 90-85 Ciudad de Campana. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: -Zona Norte "A": 1) Regatas (5-0), 10 puntos; 2) Platense e Independiente (3-2), 8 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-3), 7 puntos; 5) Colón (1-4), 6 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas (3-2), 8 puntos; 2) Ciudad de Campana, Belgrano, Social Korn y Sportivo Pilar (2-3), 7 puntos. En tanto por la Zona Sur jugaron: Independiente de Tandil 105-75 Costa Sud de Tres Arroyos y Racing de Olavarría 71-72 Blanco y Negro de Coronel Suárez. Mientras que anoche, al cierre de esta edición, lo hacían Sporting de Mar del Plata vs Pueblo Nuevo de Olavarría. Libre quedó Sarmiento de Coronel Suárez. Las posiciones de la Zona Sur son las siguientes: 1) Independiente (5-0), 10 puntos; 2) Sarmiento (4-1), 9 puntos; 3) Blanco y Negro (3-2), 8 puntos; 4) Pueblo Nuevo (3-1), 7 puntos; 5) Racing (1-5), 7 puntos; 6) Costa Sud (1-4), 6 puntos; 7) Sporting MdP (0-4), 4 puntos.



CON 26 PUNTOS, FRANCISCO SANTINI FUE EL GOLEADOR DEL JUEGO.



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana cayó en suplementario ante Independiente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: