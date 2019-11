El remero del Campana Boat Club consiguió el tercer puesto en single categoría "C" en la regata más importante de la categoría del país. El campeón argentino fue Martín Martini, del Club Náutico Zárate. Ayer se corrió la única regata del Campeonato Argentino de Remo Master 2019 con presencia campanense. Fue en la prueba de singles categoría "C" (40 a 49 años) disputada en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, donde Marcelo Kury, de 49 años, terminó 3º con un tiempo final de 3 minutos, 43 segundos y 62 centésimas. Así, el representante del Campana Boat Club quedó en tercer lugar, a menos de 2 segundos de Ignacio Colonna (del Buenos Aires Rowing Club tigrense) y a poco más de 5 segundos de Martín Martini, del Club Náutico Zárate y con frondoso pasado en la Selección Nacional, quien se consagró campeón argentino master. Completaron la prueba, en los puestos 4° y 5, Miguel Ocampo, del Club Suizo de Buenos Aires, quien marcó 3:53:07, y Juan Pablo Poch Arroyo del Club Nacional de Regatas, con 4:07:90. Mariano Penin, del Club de Remo Teutonia, finalmente no participó de la competencia. El otro remero campanense en el CAR Master 2019, Pablo "Chino" Canteros, finalmente no fue utilizado en las tripulaciones titulares de las pruebas en las que fue inscripto (8+ masculino categoría "D", 8+ mixto "C" y 8+ masculino "A").

EL REMERO MULTICAMPEÓN DEL CBC EN LA DÉCADA DEL 90 SIGUE SUMANDO MEDALLAS A SU PALMARES.



Remo:

Marcelo Kury, bronce en el Campeonato Argentino Master

