El equipo de competición de "Fantasía sobre Ruedas" participó de la última fecha del año de la Liga Roller Energy de Zona Norte. El pasado sábado 26 de octubre se realizó la última fecha del año de la Liga Roller Energy de Zona Norte, perteneciente a Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL). Fue en el Club 12 de Octubre, en la localidad de Benavídez, donde se hizo presente el equipo de competición de la Escuela "Fantasía Sobre Ruedas" que dirigen las profesoras Denise Hereñu (reciente campeona argentina) y Elisabet Robert, con la colaboración de Bernabella Piaggio, y que funciona tanto en el Club San Lorenzo como en el Club Ciudad de Campana Las participaciones y resultados de las patinadoras campanenses fueron los siguientes por categorías: -En Exhibición participaron: Morena Duarte, Ludmila Prince, Pilar Marín, Delfina Burgueño y Pilar Herrero. -En Iniciación 9 años compitieron: Emma Basile (1ª), Amanda Alberro (4ª), Agostina Brest (5ª), Jazmín Bruchi (6ª) y Dolores Montiel (7ª). -En Exhibición 10-11 años: Margarita Pared (1ª), Julieta Priano (2ª) y Lola Tachela (3ª). -En Exhibición 12 años: Agustina Cabezas (5ª). -En Formativa 10 años: Milagros Boscoso (2ª), Nahiara Luggren (3ª) y Milagros Michel (4ª). -En Formativa 11-12 años: Brenda Medina (4ª) y Delfina Alberti (5ª). -En Quinta C 8 años: Juana Moreno (1ª). -En Quinta C 11-12 años: Guadalupe Monge (1ª), Magali Siviero (4ª), Lara Zarantonello (5ª) y Catalina Ledo (6ª). -En Quinta C 15 años: Nahiara Pupein (1ª). -En Cuarta C Mayores: Madelaine Piaggio (2ª) y Melisa Funes (3ª). -En Tercera C Mayores: Abigail Piaggio (1ª). "Queremos felicitar a todas las deportistas por el esfuerzo y el compromiso que han tenido, al igual que sus familias. Y también queremos agradecer al Club San Lorenzo y al Club Ciudad de Campana por el apoyo incondicional recibido de su parte a lo largo de este año", señaló la profesora Elisabet Robert tras esta competencia desarrollada en Benavídez que marcó el cierre de torneos por este 2019 de la Liga Roller Energy de Zona Norte.

LA ESCUELA “FANTASÍA SOBRE RUEDAS" DE ELISABET ROBERT Y DENISE HEREÑÚ.





LAS PATINADORAS DE NUESTRA CIUDAD COMPITIERON EN DIFERENTES CATEGORÍAS.



Patín Artístico:

Patinadoras campanenses se destacaron en Benavídez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: