Rincón Tuerca

TC MOURAS: Nueva visita al autódromo platense por parte de la categoría que comienza a definir su campeonato con su habitual parque de autos en este fin de semana. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. PROVOCAR: La llegada al taller de un nuevo Falcon ya provocó que Roque Caggiano este trabajando en el mismo y lo estará utilizando el próximo fin de semana en la categoría TC Regional donde ya viene corriendo en dicha categoría. DESPERTAR: El recuerdo de la foto subida a nuestra página de Facebook donde se observa el auto Citroen con el cual corriera Eduardo Kosco, Pablo Respiggi y Andres Rivero despertó el interes para recuperar un auto similar y pensar en volver a la Formula de los autos ranas en algún momento aunque las dudas se plantea por la edad de los interesados y el tema presupuesto. Vio? CICLOMOTORES: Este fin de semana llega la última fecha del campeonato para esta categoría que desde las 10 hs arrancan con su espectáculo en el escenario de San Andrés de Giles. DEFINIR: En esta carrera de ciclomotores en la Clase Mini Moto dos se define el campeonato entre dos postulantes de Campana tal el caso de Fausto Ciaponi y Lisandro Acosta lo que marca que el campeonato se viene para nuestra ciudad. DETALLES: En reciente nota televisiva Leonardo Villaberde dio con lujo de detalles el emprendimiento comercial que desea abrir en este mes y explicó que será algo distinto para nuestra zona donde se podrá comprar ropa, escuchar música con bandas en vivo o consumir un trago en la barra hasta se podrá cenar. Que tal?! MOLESTO: Cuentan que el piloto llegó al kartódromo molesto con un rival de pista y se lo hizo saber de inmediato lo que provocó en zona de boxes pasar un mal momento para los presentes en el lugar. PROKAR: El próximo fin de semana la categoría finaliza su campeonato 2019 donde saldrán los nuevos campeones y en la Clase Juniors el campanense Ignacio Lopez puede alcanzar el título con un karting que lo atiende en su totalidad su padre Marcelo. Como se lee bien familiar. PROYECTO: La camioneta para la categoría Cross Country se sigue desarrollando en el Taller donde Ramiro Perez Noguera se muestra entusiamado de todo su equipo con su jefe de equipo Simón Moyano. TC PISTA MOURAS: La categoría llega este fin de semana al autódromo Roberto Mouras en La Plata por otra carrera del Campeonato con otro interesante de máquinas. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. CHARLA: Luego de ganar en el Turismo Cuatromil Argentino en La Plata días atrás Juan Carlos Bava hubo una reunión en el equipo y en esa charla se le ofreció cambiar de categoría llámese TC Pista o un Falcon para el TC Mouras. FUTURO: Si bien no le sorprendió a Bava este ofrecimiento el piloto de Zárate no definió su futuro donde además tiene la posibilidad de llegar al Tope Race ante el llamado por parte de los dirigentes de esta categoría. SUMARSE: Todo indica que el piloto local se sume a la Fórmula Renault con la sana intención de poder correr en una categoría que le gusta y cuenta con su propio auto para tal emprendimiento. SEMI PREPARADOS: En el autódromo platense la categoría llega para desarrollar este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. PASION: En esta sección adelatamos que por problema de sus lesiones no podrá continuar corriendo en motocross y como su pasión es mas fuerte Diego Lacognata se suma al mundo del karting donde ya estuvo probando. Lo tenían a Juan? CAMBIAR: En el ámbito familiar se comenta que Diego Cordani puede estar cambiando de categoría donde tiene las ganas de sumarse a los semi preparados en la próxima temporada y quizás con el mismo equipo de competición. FORMULA CINCO METROPOLITANA: La categoría visita el autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato este fin de semana donde utilizan el circuito mas chico. ELEGIDO: Se viene la fiesta del automóvil el próximo mes de diciembre donde se trabaja para ese domingo 1º en el nuevo lugar elegido que será el Parque Urbano. ACERCAR: Tanto los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino como la actual gestión municipal trabajan para acercar los clubes de marcas, los autos de colección y antiguos. CARRERA: Ya se confirmó que al igual que el año anterior se desarrollará la carrera exhibición en la avenida Larrabure donde se podrá disfrutar de las historias de nuestro automovilismo recorriendo las calles de nuestra ciudad en horas de la mañana el mismo domingo de la fiesta. UTILIZAR: Para este emprendimiento en el Parque Urbano en principio se utilizarán la Avenida Varela que está cortada entre Sivori y Ameghino y también sucederá lo mismo en Ameghino cortada entre Belgrano y Varela con posibilidades de agregar cuadras. FORMULA RENAULT: La categoría llega hasta el autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana para llevar adelante dos carreras de su campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". MOTIVADO: Sus allegados y amigos creen que Victor Hugo estará en la alta competencia el año próximo por lo que el piloto desliza en sus conversaciones donde asegura que el auto está en condiciones para ser protagonista corra en donde corra y Don Gonzalez también se siente motivado. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del provincial de motocross ya confirmaron para el fin de semana del 23 y 24 de noviembre otra fecha del campeonato a realizarse en el circuito de Navarro. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal desarrolla este fin de semana otra propuesta para el campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. TRASLADAR: La categoría Turismo Nacional cambió de fecha su carrera en el autódromo de San Nicolás estaba pactado para el domingo 22 de diciembre y se trasladó al domingo 8 del mismo mes. ADELANTAR: Estos cambios tienen que ver con la no realización de las elecciones que no debieron tener doble vuelta y esto provocó que los calendarios se puedan adelantar para no llegar muy justos con las fiestas de fin de año. Lo que se dice una actitud lógica. TC PICK-UP: La categoría llega una vez mas al autódromo de La Plata por otra carrera del campeonato este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media. GUSTAR: Se presentaron los nuevos autos para la Formula Uno de cara a la temporada 2020 y aún no hubo muchas respuestas en cuanto saber si gusta o no agrada esta nueva intención de la categoría muy popular en el mundo. CORRER: Para el mes de diciembre el domingo 8 se desarrollará finalmente una fecha para el Tope Race en el autódromo de 9 de Julio si terminan los trabajos que faltan de no concretarlo la categoria ira a correr en la misma fecha pero en el autódromo de Paraná. REGIMEN: El "Gusty" Martinez implementó un régimen de comidas para mejorar su condición física y el muchacho lo viene concretando donde sus amigos del equipo de Juan Sbarra del cual fue parte se lo festejaron días atrás. CENA: Anoche en su taller Damian Toledo llevó adelante una cena de camaraderia rodeado del afecto de familiares, amigos y seguidores que vienen acompañando al piloto local que participa en le Clase TC 1600 de la Categoria Alma. FINALES: La foto muestra los finales de la obra en el taller donde se encuentra la Chevy de Ivan Gonzalez que como ya adelantamos en esta sección todo se encamina de cara a la próxima temporada en la categoria TC Regional en la Clase GTB. PROBAR: Contó el propio protagonista Valentino Lacognata que provó en karting dias atras en el kartódromo de Zárate junto a su padre y parece que hoy por hoy no dejaría el motocross donde está corriendo por participar en la Escuela del Automovilismo. LOGRAR: Continuando con Valentino Lacognata está muy cerca de coronarse campeón en su clase en el motocross y está abocado a lograr su primer título en la categoría cuando restan dos carreras para cerrar el calendario. SUPER TC 2000: Un fin de semana especial para la categoria en el autódromo porteño con su carrera de los 200 km con cambio de pilotos. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa Carburando. RETOMAR: Tras correr como invitado en el karting de su primo Emiliano sin duda retomaron las ganas para Julian Falivene de hacer algo en karting y su bien no lo tiene decidido no sería extraño que en la próxima temporada este en pista una vez más por parte del representante de Zárate. DESAFIO ABARTH: La monomarca está desarrollando en este fin de semana otra presentación con su interesante parque de autos en el autódromo capitalino donde el programa Carburando televisa desde las 10.30 hs a través de Canal 13. SERÁ CIERTO? Que en la próxima fiesta del automóvil el piloto de nivel nacional llevará todos sus autos de carrera a dicha exposición donde habrá cuatro de esos autos que le dieron la posibilidad de correr en distintas categorias nacionales.

