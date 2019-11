La próstata es una glándula aproximadamente del tamaño de una nuez. Forma parte del sistema reproductivo masculino y rodea al tubo que transporta la orina de la vejiga al exterior. La próstata crece y se agranda a medida que los hombres envejecen. Si la próstata se pone muy grande, puede causar problemas de salud. Tener problemas con la próstata no siempre significa que usted tiene cáncer. Algunas veces el médico puede encontrar un problema durante un chequeo de rutina o al practicarle un examen rectal. Si usted cree que tiene un problema con la próstata, consulte con su médico inmediatamente. Problemas comunes Éstos son algunos ejemplos de problemas de la próstata no cancerosos: La hiperplasia prostática benigna (HPB o BPH, por sus siglas en inglés) significa que la próstata se ha agrandado, pero no es cancerosa. Es muy común en los hombres de edad avanzada. Una próstata agrandada puede hacerle difícil orinar o causar goteo después de orinar. Es posible que usted sienta la necesidad de orinar mucho, a menudo en la noche. Consulte con su médico de cabecera para obtener un examen. Los tratamientos para la BPH incluyen: - Espera vigilada, también llamada vigilancia activa. Si sus síntomas no son tan severos, su médico tal vez le diga que espere un tiempo antes de empezar un tratamiento para ver si el problema empeora. Su médico le dirá con qué frecuencia deberá regresar al consultorio para recibir chequeos. Usted puede empezar un tratamiento después si los síntomas empeoran. - Medicamentos. Existen medicamentos que ayudan a reducir el tamaño de la próstata o ayudan a relajar los músculos cercanos a la próstata para aliviar los síntomas. Hable con su médico acerca de los posibles efectos secundarios. - Cirugía. Si ninguna otra cosa ha funcionado, su médico tal vez le sugiera una cirugía para ayudar el flujo de la orina. Hay muchos tipos de cirugía para la BPH. Hable con su médico acerca de los riesgos. Los chequeos regulares son importantes después de la cirugía. - Otros tratamientos. Algunas veces se usan ondas de radio, microondas o rayos láser para tratar los problemas urinarios causados por la BPH. Estos métodos usan diferentes tipos de calor para reducir el exceso de tejido en la próstata. La prostatitis bacteriana aguda usualmente empieza repentinamente de una infección bacteriana. Puede causar fiebre, escalofríos o dolor. Puede ser que usted sienta dolor cuando orina o tal vez vea sangre en su orina. Consulte con su médico inmediatamente. Él o ella le puede recetar un medicamento para que usted se sienta mejor. La prostatitis bacteriana crónica es una infección que regresa una y otra vez. Éste es un problema inusual que puede ser difícil de tratar. A veces tomar antibióticos por un largo periodo de tiempo puede funcionar. Hable con su médico acerca de otras cosas que usted puede hacer para ayudarle a sentirse mejor. La prostatitis no bacteriana crónica, también conocida como síndrome de dolor pélvico crónico (CPPS, por sus siglas en inglés), es un problema común de la próstata. Puede causar dolor en la parte baja de la espalda, en el área de la ingle o en la punta del pene. Los hombres con este problema a menudo tienen eyaculaciones dolorosas. Pueden sentir una necesidad de orinar frecuentemente, pero solamente expulsan una cantidad pequeña de orina. Tratar esta condición puede requerir una combinación de medicamentos, cirugía y cambios en el estilo de vida. Fuente: National Institute on Aging

Imagen ilustrativa



La próstata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: