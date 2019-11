La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Automovilismo:

Otra gran actuación de Matías Milla en el Súper TC2000; fue 2º en los 200km de Buenos Aires







El campanense, en binomio con Franco Vivian, fue protagonista en el autódromo porteño y terminó por detrás de Pernía-Fineschi, consiguiendo el 1-2 para Renault. Así, ahora, el piloto de nuestra ciudad quedó 4º en el campeonato a falta de dos fechas para el final. La inolvidable temporada que está viviendo Matías Milla en el Súper TC2000 sigue sumando impactantes resultados. El campanense comenzó el año sintiéndose protagonista de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional gracias al gran andar de su Renault Fluence #28 y después de algunas carreras en las que "detalles" no le permitieron estar más adelante, conquistó su primer triunfo en el autódromo El Zonda de San Juan. Y el último domingo, fue 2º en la prueba más esperada del año: los 200km de Buenos Aires. "Increíble este equipo lo que me hizo vivir este año. Me dio luz y esperanza. Muchas gracias Renault Sport Argentina, me sacaron del fondo del mar con este tremendo auto que manejo. Es un placer subirme a este auto", agradeció el Negro en su cuenta de Twitter, emocionado por lo realizado el fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. El sábado, Milla había quedado 3º en la clasificación y desde ese lugar partió la final, asumiendo la responsabilidad de la largada y de la primera mitad de la carrera. Y en el arranque, cuando el semáforo se puso en verde, pudo resolver el quedo de Gabriel Ponce de León (compañero de Facundo Ardusso) y ubicarse detrás de Leonel Pernía, quien desde el lanzamiento tomó el liderazgo de la prueba. Así, ambos Renault se escaparon y lo más interesante de la carrera estuvo en la batalla que libró Ponce de León para recuperar posiciones tras quedar en el último puesto. A partir de la vuelta 25, los autos empezaron a entrar a boxes para el recambio de pilotos y como Pernía fue el primero en hacerlo, Milla quedó transitoriamente como líder de la prueba. Fueron apenas un par de vuelta, porque rápidamente le entregó su Fluence a Franco Vivian, quien en el regreso a pista quedó detrás de Damián Fineschi (compañero de Pernía) y de Agustín Canapino (corrió con Franco Girolami). Sin embargo, pocos giros después, el Chevrolet Cruze del piloto de Arrecifes tuvo una falla en el motor y, una vez que se completaron todos los recambios de binomios, Fineschi quedó puntero y Vivian, en el segundo puesto. Así, nuevamente, lo más interesante estuvo detrás: Ardusso logró llegar hasta el 4º puesto, pero nunca pudo atacar al Toyota de Julián Santero (que estaba 3º, en manos de Emiliano Spataro) y encima, en la parte final de la carrera, con algunos problemas en el motor, sufrió los embates del Toyota de Matías Rossi, que debió lidiar con el santafesino hasta una vuelta antes del cierre, cuando pudo superarlo y así encaminarse al tercer puesto que le cedió su compañero de equipo. De esa manera, "el Misil" concluyó la carrera con una gran sonrisa: llegó al podio y sumó los puntos necesarios para no perder la punta del campeonato a manos de Pernía, aunque ahora esté todo más apretado (Rossi tiene 155 puntos y el Tanito quedó con 150). Por su parte, con su segundo puesto, Milla igualó a Santero en el cuarto lugar del campeonato con 103 unidades, mientras que Ardusso quedó tercero con 117, cuando todavía restan dos fechas para el final de la temporada (la 11ª fecha será el 24 de noviembre en Río Cuarto; mientras que la última se disputará el 15 de diciembre en Neuquén). "Estoy muy feliz, es mi cuarto podio en la temporada y no deja de sorprenderme la contundencia y regularidad del equipo", señaló el campanense tras la carrera. "No me equivoqué en la decisión de optar por un piloto a quien conozco desde que éramos niños, y que hace tiempo no está en actividad. Tuve el coraje y la tranquilidad de cederle el auto porque sé cómo corre Franco, y le quiero agradecer por acompañarme. Obtuvimos un resultado espectacular para Renault", agregó Milla. Por su parte, Vivian reconoció que fue un placer correr junto al Negro, a quien tiene como referente de los años en karting. "Agradezco a Matías por su generosidad y por tenerme en cuenta siendo que no estoy corriendo de manera regular. Para competir en estos 200 kilómetros me puse a prueba y volví a la rutina de piloto profesional. Me motivó muchísimo correr con él y saber que se podía ganar esta carrera. Estoy muy feliz y agradecido de estar acá", comentó tras el podio.

MILLA, EN EL PODIO JUNTO A VIVIAN Y EL BINOMIO GANADOR, CONFORMADO POR PERNÍA Y FINESCHI. RENAULT SE QUEDÓ CON EL 1-2 EN LOS 200KM DE BUENOS AIRES.





EL RENAULT FLUENCE DE MILLA VOLVIÓ A TENER OTRO GRAN RENDIMIENTO. FUE EL CUARTO PODIO DE LA TEMPORADA PARA EL PILOTO DE NUESTRA CIUDAD. NUEVO ACUERDO ENTRE AXION Y RENAULT SPORT El vínculo se amplía y el próximo año, el equipo se llamará Renault Sport Axion Team. La presentación del equipo Renault Sport (que integra el campanense Matías Milla) para los 200km de Buenos Aires en el autódromo Oscar y Juan Gálvez fue aprovechada también para anunciar la renovación de la alianza que tiene junto a AXION energy. Renault Argentina y AXION energy buscan el abastecimiento y la recomendación de combustibles. Por este motivo tomaron la decisión de emprender un nuevo año juntos y liderar nuevos proyectos que tienen que ver con energías renovables, conectividad para la movilidad y nuevas tecnologías asociadas al transporte. El mismo se fue dando desde marzo de 2018 cuando Renault lanzó la Kangoo ZE, el primer vehículo eléctrico que se comercializó en Argentina, y Axion se ofreció para colocar un tótem público para llevar a cabo la carga de electricidad para este tipo de vehículos. Actualmente tiene dos estaciones de servicios que son las únicas en el país en ofrecer este servicio. Al mismo tiempo, Axion pasó a ser el sponsor principal del equipo de competición Renault Sport del Súper TC 2000 y ya adelantaron en la conferencia de prensa que el próximo año se llamará Renault Sport Axion Team. "Estamos muy contentos con la firma de este acuerdo con Renault, el cual refleja el profesionalismo de ambas empresas. Nuestros combustibles se fabrican con la más alta tecnología que proporciona la calidad necesaria para los motores más exigentes", destacó Jorge Bastos, Director General de AXION energy. Por su parte, Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina, expresó: "Desde Renault apostamos a la innovación al servicio del cliente. Este acuerdo con Axion nos permite seguir explorando posibilidades de contar con nuevos desarrollos de tecnología para nuestros productos y de buscar continuamente iniciativas para facilitarle la vida a nuestros clientes".



Automovilismo:

Otra gran actuación de Matías Milla en el Súper TC2000; fue 2º en los 200km de Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: