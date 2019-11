La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Choque y vuelco en el barrio Lubo







Fue ayer por la tarde en Dasso y Av. 6 de Julio. El conductor salió ileso. Un Fiat 147 que circulaba por Dasso en dirección a la Av. 6 de Julio rozó su lateral derecho con la trompa de un Megane que ingresaba al barrio, pero en la maniobra que buscaba evitar una colisión mayor, giró bruscamente y terminó volcando. A pesar del impactante accidente, que incluso generó el desprendimiento de una de sus ruedas laterales, el conductor del 147, de unos 20 años de edad, salió ileso. Tanto fue así que, con el SAME ya presente en el lugar, se negó a ser trasladado para ser revisado en el Hospital. Un móvil de Bomberos Voluntarios estuvo de manera preventiva y no fue necesaria su intervención. También participaron del operativo personal de Tránsito Municipal y personal del Comando Patrulla Campana asignado a la Zona 5.

Durante el vuelco, el 147 perdió una de sus ruedas traseras.

#Dato Choque y vuelco en Dasso y Cordeu. Un Fiat 147 volcó luego de rozar la trompa de un Renault Megane Scenic. El joven conductor resultó ileso, fue asistido por SAME, no quiso ser trasladado al hospital, presente Bomberos móvil 43, CP zona 5, Policía Local y Tránsito. pic.twitter.com/4LJInpadU8 — Daniel Trila (@dantrila) November 12, 2019

