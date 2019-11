La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Intento de usurpación en Ruta 6







Fue ayer por la noche, a unos 50 metros de la pasarela del barrio San Cayetano. Tres móviles del Comando Patrulla Campana y uno del GAD se hicieron presentes anoche alrededor de las 21 en la Ruta 6, frente al barrio San Cayetano frente al alerta de una posible usurpación de terrenos. De hecho, cuando llegaron al lugar los efectivos, el terreno señalado se encontraba dividido en varias parcelas con cintas y otros elementos, aunque no había personas en el lugar. Así, no hubo ningún tipo de disputa ni enfrentamiento con la policía, que procedió a quitar las precarias demarcaciones y dejó una consigna en el lugar de manera disuasiva.

Tres móviles del CPC y uno del GAD se hicieron presentes en el lugar. No hubo necesidad de reprimir.



