La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019
Breves: Noticias de Actualidad







SANGRÍA EN LAS PYMES Las pequeñas y medianas empresas industriales despidieron a unos 30 mil empleados a lo largo del tercer trimestre del año, cifra que refleja una caída del 5% interanual de la cantidad de personas ocupadas, reveló una encuesta de la Fundación Observatorio Pyme. Este comportamiento se repitió por tercer trimestre consecutivo desde fines de 2017, alertó la entidad. Y añadió que las dificultades con el empleo se manifiestan también en el sector de Software y Servicios Informáticos, mediante una ralentización del aumento de la cantidad de ocupados. No obstante, la Fundación resaltó que la devaluación "post PASO" encontró al sector de las medianas empresas industriales en una "franca recuperación" durante el tercer trimestre, pero el de las pequeñas empresas "continuó en caída". FUMAR CUESTA MÁS Los cigarrillos volvieron a subir un 9% promedio, según anunció la tabacalera Massalin Particulares. Es el séptimo incremento en lo que va del año, ya que el anterior había sido aplicado en los primeros días de octubre. Con los incrementos de precios, las empresas se vienen quejando por la competencia cada vez más desleal que representa el contrabando, sobre todo del que ingresa desde el Paraguay. De acuerdo con los nuevos listados, los cigarrillos Marlboro Box de 20 aumentarán de $116 a $130; los Marlboro KS de 20, de $105 a $115; y los Marlboro Box de 10, de $59 a $65. JUECES DESALOJADOS La Justicia ordenó desalojar el edificio donde funcionan los tribunales federales de Morón a raíz que no se le viene pagando el alquiler a su propietario en los últimos años y a raíz de la ocupación ilegal del lugar. Se trata de los tribunales donde funcionan los juzgados federales de Morón, ubicado en Crisólogo Larralde 673 y la orden fue emitida por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ante la falta de pago del alquiler, cuyo contrato se viene extendiendo desde 2003, el propietario, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo y ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo de 180 días una vez que el fallo quede firme para instar el desalojo. HORROR EN PILAR Una adolescente de 13 años, que estaba desaparecida desde el pasado miércoles en el vecino partido de Pilar, fue encontrada asesinada y enterrada en la casa de su tío, quien quedó detenido. Se trata de Brisa Méndez quien había sido vista por última vez el pasado miércoles a la tarde cuando salió de su casa para ir al kiosco y su familia realizó la denuncia el mismo día a la noche. La Policía la encontró enterrada en la casa de su tío, Matías Emanuel Méndez, con signos de haber sido abusada sexualmente, mientras que trascendió que los primeros indicios apuntan a que fue golpeada en el rostro y luego asfixiada. Una de las pistas por las cuales los investigadores llegaron hasta la vivienda del principal sospechoso fue un mensaje de Facebook que supuestamente había escrito la menor y en el que decía que se iba a ir lejos y que no iba a volver. EL PSOE GANÓ, SÁNCHEZ PERDIÓ El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó otra vez las elecciones aunque con 120 escaños, tres menos de los logrados en abril, situación que complica al presidente Pedro Sánchez la formación de un gobierno de izquierdas. Analistas de Europa estimaban este lunes que eso se debe al debilitamiento de Unidas Podemos, mientras que el PP y Vox subieron su caudal ante el hundimiento de Ciudadanos. El mayor crecimiento ha sido el de Vox, agrupación que duplica su representación en el Congreso, con 52 escaños frente a los 24 de los anteriores comicios. El PP sube hasta los 88 cuando tenía 66 representantes, en tanto que Ciudadanos sufre una debacle aún mayor que la pronosticada por las encuestas, al bajar de 57 a tan solo 10 escaños.

Breves: Noticias de Actualidad

