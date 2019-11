La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Opinión:

No al golpe de Estado en Bolivia

Por Joel Vallomy







El Partido Justicialista de Campana manifiesta su más absoluto repudio a la interrupción del orden institucional que vive en estas horas nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia. Los sucesos de violencia y la escalada de desacreditación democrática que se instalaron desde varios meses atrás, fueron preparando el terreno para el desenlace de un proceso que aun en estas horas, sigue registrando episodios de violencia, represión, persecución y encarcelamiento de referentes políticos. Esta clara señal de la derecha golpista que no reconoce fronteras estatales, sino objetivos estratégicos a nivel planetario, apunta a doblegar a los procesos democráticos de corte progresista que, como el del Presidente Evo Morales, implicaron avances significativos en el bienestar del pueblo latinoamericano y la inédita representación política de los pueblos originarios. El silencio primero y la cínica disimulación de la gravedad de los sucesos por parte del gobierno de Macri, ha desnudado la identidad ideológica de una matriz conservadora y neoliberal que ha retornado a las más oscuras y violentas prácticas para hacerse con el poder en nuestro continente. Nuestro Partido, del mismo modo que los espacios y agrupaciones del Frente de Todos, hace un llamado a las fuerzas democráticas a manifestar su más absoluto repudio al golpe de estado en Bolivia, así como a la escalada de persecución y violencia racista desatado por las fuerzas armadas, policiales y sus aliados civiles.



