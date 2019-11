Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

EL POSTE OLVIDADO

"Rossini esquina Luis Costa (barrio Dalmine). Poste en X. Hace más de un año denunciado en CEMAV. ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Hasta qué lastime a alguien?", escribe Guillermo.

EL SEMÁFORO DE BARRIO LUBO SIGUE SIN ANDAR

"Vivo en barrio Lubo y es un castigo tratar de cruzar hacia petroleros. Desde hace unos dos meses hay problemas con el semaforo, lo reparan y a los dos o tres dias vuelve a no andar. Lo peor del caso es que tránsito pone agentes un rato al mediodia y un rato a la tarde pero eso no es suficiente. En Avenida 6 de Julio hay mucho tránsito todo el día y si no hay accidentes es por casualidad. Por favor que se repare el semáforo como corresponde o que esten los agentes desde las 8 hasta las 19 hs. A quien corresponda muchas gracias por ocuparse del tema" escribe Eduardo.