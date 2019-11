Efemérides del día de la fecha: 12 de Noviembre

DÍA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD

Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta efeméride tiene el propósito de informar y sensibilizar a la población mundial sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad. La OMS define a éstos últimos como "la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud"; siendo causa directa de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, diabetes y distintos tipos de cáncer, entre otras. A nivel mundial, en el año 2016, se estimó que 1250 millones de personas adultas tenían sobrepeso mientras que 650 millones eran obesas; a nivel nacional, la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 reveló que el 61,6% de la población tiene exceso de peso, de esta cifra el 36,2% son personas con sobrepeso y el 25,4% obesas.

FALLECE JOSÉ MARÍA GATICA

José María Gatica nació el 25 de mayo del año 1925 en Villa Mercedes, San Luis. Proveniente de una familia humilde y trabajadora, la fuerte crisis de los años 30´ que devastó al mundo con altas tasas de desempleo y una imbatible inflación fue impulso suficiente para que doña Tomasa agarrara a sus hijos y, a bordo de un tren de carga, se mudara a Buenos Aires en búsqueda de una mejor vida. Pero esto no sucedió, por lo que la escasez de dinero empujó al joven de 13 años a ganarse la vida como lustrabotas y canillita en Plaza Constitución; la competencia era feroz, no faltaban los grandotes que querían quitarles los lugares de trabajo a los más pequeños provocándoles miedo con su fuerza pero con Gatica no fue así, el chico se plantó y peleó por su lugar con una destreza que espantó a todo bravucón que quisiera acercársele. Curiosamente por allí pasaba a diario Lázaro Koczi, un peluquero albanés con vínculos en el boxeo, que decidió llevarlo a Misión del Marino, un alojamiento para marinos en el que se realizaban peleas de boxeo, a probarse contra los marineros ingleses por una suma de 20 pesos; ese dinero llevó a que derribara a 3 oponentes en una noche y se llevara a su casa 60 pesos.

El 7 de diciembre del año 1945 debutó profesionalmente contra Leopoldo Mayorano en el Luna Park, ese día cientos de espectadores presenciaron aquella pelea en la que un puñetazo de hierro derribó a Mayorano en el primer round y le dio la victoria por "knockout" al puntano. Previamente, en el año 1942, se había enfrentado en la Federación Argentina de Box con Alfredo Prada, eterno rival, y había ganado por descalificación de su oponente. Rápidamente su carrera fue en ascenso consiguiendo llenar el Luna Park en varias ocasiones a la vez que se ganaba el aprecio y el repudio de una población dividida entre peronistas y antiperonistas; justamente sus fieles seguidores alojados en la popular lo apodaron "Tigre" mientras que los del ring-side, pertenecientes a la clase alta, lo apodaron "Mono." En el año 1951 hizo una gira a Estados Unidos con el objetivo de obtener el título de Campeón del Mundo de pesos ligeros: su primer combate contra Terry Young fue una sensacional victoria en la que, después de cuatro rounds, el norteamericano cayó y le dio la victoria por "knock-out" al argentino, sin embargo, el sueño del latinoamericano terminó cuando en el Madison Square Garden perdió contra el campeón mundial Ike Williams. A partir de esta derrota la carrera del boxeador cayó en picada, perdiendo el apoyo oficial y siendo proscripto en el año 1955 por la dictadura; retornó a la pobreza intercalando trabajos poco redituables que apenas lo ayudaban a mantenerse. Aquel boxeador que había ganado 86 de sus 96 peleas había quedado en el olvido.

Falleció a los 38 años, en el año 1963, en Avellaneda.

SANTOS DUMONT ROMPE UN RECORD CON SU AVIÓN 14-BIS

Un día como hoy en el año 1906, el brasileño Alberto Santos Dumont rompía el récord mundial de vuelo a distancia con su avión 14-bis. El mismo medía 3,4 metros de alto y 9,7 metros de largo, estaba hecho en forma de "T" con una estructura de madera y bambú forrada con seda japonesa que se complementaba con dos ruedas de bicicleta como tren de aterrizaje; un mes antes de romper el record, esta aeronave había volado 60 metros a una altitud de 3 metros lo que la convirtió en la primera máquina más pesada que el aire en levantar vuelo y aterrizar por sus propios medios. El día de la hazaña el 14-bis se elevó 6 metros y recorrió 220 metros en 21,5 segundos ganando inmediatamente el Premio Aeroclub de Francia que premiaba con 1500 francos a aquellos que lograran volar 100 metros.