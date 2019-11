La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Fortalece la Familia de SUV:

Publicidad La compañía adelantó el lanzamiento de este nuevo modelo, acompañado de la renovación de la CR-V, bajo una nueva estrategia de negocio; posicionándose y apuntando fuertemente al segmento de SUV. Honda Motor de Argentina dice presente en Argentina a través de nuevos lanzamientos y la incorporación de más modelos a su portfolio de automóviles en el país. En esta oportunidad, anunció la llegada de la tercera generación de la Honda Pilot, un regreso muy esperado, acompañada por la renovación de la Honda CR-V. "Estamos muy contentos de anunciar la llegada de nuevos modelos al país, que acompañarán el desarrollo y posicionamiento de la familia SUV de Honda en Argentina. Para el 2020 tenemos grandes desafíos por delante bajo una nueva estrategia de negocio, en donde apuntaremos a fortalecer nuestra presencia a través de una amplia gama de productos en el segmento SUV", explica Seiji Saíto, Presidente de Honda Motor de Argentina. TERCERA GENERACIÓN HONDA PILOT Vuelve al país un clásico de la marca, la SUV Premium con capacidad para ocho pasajeros: un modelo referente en su categoría y muy demandado en su segmento, distinguido por su mayor espacio, ideal para generar buenos momentos y disfrutar de nuevas historias con amigos y familia. Se trata de un perfecto exponente de los pilares de la marca: tecnología, espacio & confort y seguridad, fabricado en Estados Unidos bajo la plataforma del Acura MDX, con una moderna y sofisticada estética, diseño y calidad en sus terminaciones y equipamiento. Concebido como un vehículo para familias numerosas, llega al país luego de ocho años, iniciando su pre-venta en el mes de noviembre 2019, anticipando su lanzamiento oficial en el mes de enero 2020. A nivel diseño, luce una forma moderna, sofisticada y elegante, pero a la vez una figura dominante y robusta, totalmente aerodinámica, donde se destaca el diseño "Solid Wing Face", elemento característico de la identidad visual de la marca, en donde se fusionan armoniosamente el conjunto óptico con la parrilla frontal. También en su interior, cuenta con materiales suaves y de alta calidad en toda la cabina y detalles adicionales en iluminación, comodidad y conectividad. En materia de tecnología, cuenta con un motor de la serie de sistemas de propulsión de la tecnología EarthDreams® de Honda: motor SOHC i-VTEC V6, de 3.5 litros de inyección directa, con potencia de 280 CV y Variable Cylinder Management™ (VCM®) y estas características, acompañadas de otras innovaciones de la marca, hacen de la Pilot un Honda cada vez más potente, refinado y único. Por el lado de espacio y confort, es un verdadero SUV con asientos de 3 filas, capacidad para transportar a 8 pasajeros en un interior comodo y se distingue por su comodidad, amplitud y conveniencia. Un modelo totalmente versátil, único en su utilidad y con acceso fácil a la tercera fila gracias al sistema "One-Touch Walk-in". Siguiendo con la seguridad como uno de los pilares clave de todos los automóviles Honda, la New Pilot se destaca por un conjunto de tecnologías de avanzada en materia de sistemas de seguridad y asistencia al conductor: por primera vez en los productos de Argentina, la versión Touring de este modelo viene equipo con el sistema de Honda Sensing®, compuesto por un sistema de radar, cámaras y un conjunto de sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción y disminuyen la posibilidad de un accidente. Así como también, , el sistema AWD inteligente de Gestión Variable de Torque (i-VTM4 ™) Para una conducción más suave, aumentando la capacidad de respuesta y entrega del vehículo en diferentes tipos de caminos y climas. Además, en ambas versiones viene equipado con la carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE™), el completo sistema de 6 airbags, delanteros de doble etapa y doble umbral, laterales y de tipo cortina con sensor de vuelco, asientos con amarres LATCH y anclajes ISOFIX (en la segunda y tercera fila), sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción y estabilidad, sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Asistente de Conducción ágil) y sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), entre otros. De esta manera, la Honda Pilot se posiciona como un referente de la marca en la categoría SUV, luego de haber sido distinguida en numerosas oportunidades a nivel global, entre ellos por cuarta vez por Kelley Blue Book´s KBB, como mejor marca SUV 2019, por US News & World Report y el vehículo con la máxima seguridad, de acuerdo al Insurance Institue for Highway Safety (IIHS). Además, la Pilot ha recibido el Residual Value Award de la ALG, que reconoce a los vehículos que lideran el segmento luego de los tres años de antigüedad/propiedad, entre otros reconocimientos. Versiones: EX 2WD / Touring AWD RENOVADA CR-V De manera complementaria, Honda también anunció la llegada de la renovada CR-V 2020, con la esperada versión 2WD, a partir del primer trimestre 2020, la cual viene a completar la gama de este segmento, junto a la versión EXT 1.5T 4WD. De esta manera, y adelantando las novedades para el 2020, Honda Motor de Argentina refuerza su estrategia de negocio posicionándose como la marca referente en materia de SUV del mercado local.

