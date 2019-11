La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Primera Nacional:

Bovaglio; "Me quedo con la entrega y el esfuerzo que hicieron los jugadores"











TIGRE GOLEÓ A CHACARITA Con tres goles de Emanuel Dening, Tigre venció ayer 3-0 como visitante a Chacarita en el cierre de la 12ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Con este resultado, Villa Dálmine cayó al 8º puesto con 15 puntos, quedando a tres de distancia de la zona de clasificación al Reducido (4º está Deportivo Riestra con 18 después de igualar ayer sin goles con Defensores de Belgrano). El líder sigue siendo San Martín de Tucumán (27 puntos), que venció 2-0 como local a Gimnasia de Jujuy y mantuvo los cuatro puntos de ventaja sobre Sarmiento de Junín (23), que el viernes había superado 3-1 a Quilmes. Los demás resultados de esta fecha de la Zona 2 fueron: Almagro 1-0 All Boys, Instituto 2-0 Santamarina y Brown (A) 1-1 Gimnasia (M). En tanto, los marcadores de la Zona 1 fueron: Estudiantes (RC) 0-1 San Martín (SJ), Nueva Chicago 2-1 Estudiantes (BA), Ferro Carril Oeste 0-1 Agropecuario, Alvarado (MdP) 2-0 Mitre (SdE), Platense 0-1 Temperley, Atlanta 1-1 Barracas Central, Guillermo Brown (PM) 2-1 Belgrano e Independiente Rivadavia 2-1 Deportivo Morón. En esta zona, el líder es Atlanta (27 puntos) y sus inmediatos perseguidores son Platense (22), Estudiantes RC, Estudiantes BA y Temperley (21).

Tras el empate ante Atlético de Rafaela, el entrenador de Villa Dálmine lamentó no haber podido ganar nuevamente como local, pero destacó la actitud de su equipo. El sábado, el Violeta visita a All Boys. Luego del empate sin goles de Villa Dálmine como local frente a Atlético de Rafaela, el entrenador Lucas Bovaglio afrontó la habitual conferencia de prensa con cierta desilusión por el resultado: "Lo hablamos mucho en la previa. Era importante el partido, porque podíamos despegar y darle continuidad al triunfo que habíamos logrado en Quilmes, pero lamentablemente no se dio como lo esperábamos", explicó. Igualmente, el DT aseguró que nada tenía para reprocharles a sus dirigidos: "Me quedo con la entrega y el esfuerzo que hicieron los muchachos para sacar el partido adelante hasta el último instante. Jugamos todo el segundo tiempo con un hombre menos y a pesar de ello, siento que no se vio una clara superioridad del rival. Y la situación más clara la tuvimos nosotros, cuando ya iban más de 40 minutos, en lo que observo como una clara muestra de lo que hizo el equipo, que siempre buscó quedarse con la victoria. Quedé muy orgulloso por el esfuerzo de los jugadores, que entregaron todo hasta el último momento". A su vez, Bovaglio lamentó los imponderables que fueron surgiendo con el transcurrir de juego, como la lesión de Facundo Affranchino en la primera parte y la expulsión de Gastón Martínez en el arranque del complemento: "El partido no se dio por los carriles que imaginamos. Por el contrario, nos tuvimos que ir adaptando a situaciones que se fueron dando, como la lesión de Affranchino y la expulsión de Martínez, que nos llevaron a hacer cambios que no teníamos pensados. Sí pensamos que íbamos a tener situaciones de gol en el primer tiempo, como las tuvimos, pero lamentablemente no las pudimos concretar. Sin embargo, siento que el trámite del primer tiempo fue parejo. Y el segundo se desvirtuó por la expulsión de Martínez", señaló al respecto. Otro lamento del entrenador fue el estado del campo de juego: el césped estuvo mucho más alto de la habitual, una situación que desde su mirada perjudicó algunos avances de su equipo y acciones de Brian Orosco en particular. "Son detalles que no debieran pasar", afirmó. Finalmente, respecto a las bajas que sumó de cara al encuentro del próximo sábado frente a All Boys como visitante, Bovaglio explicó que evaluará a aquellos futbolistas que arrastran molestias (los delanteros Catriel Sánchez y Alan Picazzo) y dejó prácticamente confirmado a Juan Ignacio Alvacete como reemplazo del expulsado Martínez. "Es muy probable. Estuvo a la altura. Le tocó ingresar en un momento difícil, ante buenos delanteros e hizo un buen trabajo", marcó sobre Alvacete. En tanto, aunque no hizo mención directa, todo indica que Nicolás Del Priore sería el reemplazante de Affranchino si el ex Ferro e Instituto no llega en condiciones para jugar en Floresta.

EL DT VIOLETA LAMENTÓ LOS IMPONDERABLES QUE FUERON SURGIENDO EN EL PARTIDO Y TAMBIÉN LA ALTURA DEL CÉSPED EN EL CAMPO DE JUEGO. Otta: "Siempre es especial venir a Campana" Cuando abandonaba el estadio de Mitre y Puccini junto a la delegación visitante, Walter Nicolás Otta dialogó con FM Radio City y contó sus sensaciones de enfrentar a Villa Dálmine, club del cual es ídolo y con el que mantiene una relación afectiva innegable. "Siempre es especial venir a Campana. Fue un partido difícil, porque Dálmine tiene buenos jugadores. Tiene menos puntos de lo que merece, porque perdió algunos partidos que no mereció. Tiene mucha juventud y eso requiere de un tiempo de adaptación", señaló ante la consulta de Ricardo Stecconi. En cuanto al partido, "Nico" hizo hincapié en lo que realizó su equipo, Atlético de Rafaela: "Hicimos un partido correcto, aunque no supimos encontrar los lugares para ganarlo en el segundo tiempo. Sumar de visitante es bueno, pero nos quedó la sensación de que si hubiésemos estado más finos, podríamos haberlo ganado". Campeón como jugador y entrenador con el Violeta, para Otta éste fue el quinto partido de su carrera como DT que lo encuentra en el banco de suplentes visitante del estadio de Mitre y Puccini. Y hasta el momento no ha podido cosechar victorias: acumula dos empates y tres derrotas en esas cinco presentaciones.

Primera Nacional:

Bovaglio; "Me quedo con la entrega y el esfuerzo que hicieron los jugadores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: