Liniers le ganó ayer 3-1 a Juventud Unida y se escapó en lo más alto. Entre el domingo y el lunes se completó la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D y para Puerto Nuevo no hubo variaciones en la tabla de posiciones: se mantiene en el 9º puesto con 10 puntos. En ese sentido, lo más importante fue lo que sucedió ayer en General Villegas, donde Liniers le ganó 3-1 a Juventud Unida y estiró su ventaja en lo más alto: llegó a los 22 puntos y le sacó cuatro de distancia a Claypole (18). Esto se dio, además, porque Atlas (17) igualó 1-1 como visitante frente a Muñiz. Los demás resultados de la fecha fueron: Claypole 1-1 Defensores de Cambaceres, Atlético Lugano 0-0 Puerto Nuevo, Argentino de Rosario 0-1 Yupanqui, Sportivo Barracas 0-1 Centro Español y Central Ballester 0-2 Deportivo Paraguayo. Por la próxima fecha, Puerto Nuevo recibirá el sábado desde las 17.00 horas al colista Argentino de Rosario (día y horario a confirmar por AFA), en una jornada que se completará con los siguientes duelos: Claypole vs Muñiz, Defensores de Cambaceres vs Sportivo Barracas, Centro Español vs Liniers, Juventud Unida vs Central Ballester, Deportivo Paraguayo vs Atlético Lugano y Yupanqui vs Atlas.

