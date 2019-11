La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Liga Campanense:

Solo se jugaron cuatro partidos. Por el Grupo A ganó Lechuga FC; mientras que por el B, La Josefa igualó y es líder, mientras que Otamendi cayó ante San Jacinto. Además, Barrio Lubo goleó a Las Palmas. El domingo se disputaron cuatro encuentros correspondientes a la 21ª y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Fue una jornada reducida, debido a que, por cuestiones administrativas, no se programaron los encuentros de Defensores de La Esperanza, Juventud Unida, Atlético Las Campanas y Albizola FC; que se sumaron a los que no se realizaron por las bajas que ya tuvo el certamen. El resumen de la jornada en cada una de las zonas es el siguiente: GRUPO A Solamente dos equipos salieron a la cancha este domingo por esta zona: Lechuga venció 3-0 a Desamparados con goles de Andrés Peluffo, Braian Reggini y Jean Franco Mazzei. De esa manera, llegó a los 36 puntos y se mantuvo a tres puntos de Deportivo San Felipe (sumó por la baja de Villa Dálmine), aunque con dos partidos menos que el Aurinegro, teniendo en cuenta la lucha que mantienen para llegar al Hexagonal Final. El que también sumó de a tres en esta fecha fue Mega Juniors por la baja de Deportivo Río Luján. Así, llegó a los 49 puntos y se confirmó en lo más alto de las posiciones, con una campaña extraordinaria: 16 victorias, un empate y apenas dos caídas. En tanto, no fueron programados los encuentros Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Cayetano y Juventud Unida vs Malvinas, debido a que Defensores de La Esperanza y Juventud Unida pagaron fuera de término su inscripción a la Copa Fénix y serían sancionados. Fecha libre tuvo El Junior. GRUPO B Por esta zona se disputaron tres encuentros. La Josefa igualó 1-1 con Villanueva (goles de Iván García y Santiago Díaz, respectivamente). Con este resultado, el último subcampeón extendió su invicto en el certamen y pasó a liderar el Grupo B con 41 puntos, uno más que Atlético Las Campanas (40), que no sumó los puntos correspondientes a su duelo con Puerto Nuevo porque es otro de los clubes que pagó fuera de término su inscripción a la Copa Fénix. En tanto, Real San Jacinto le ganó 1-0 a Otamendi con gol de Juan Jerez y complicó al Gallito, que tenía una buena oportunidad para afirmarse claramente entre los tres mejores de la zona, pensando en la clasificación al Hexagonal Final. El tercer encuentro que se jugó el domingo terminó en goleada: Barrio Lubo superó 4-0 Las Palmas. Libre quedó Atlético Las Praderas, mientras que no fue programado Albizola vs Leones Azules, dado que el equipo del Km 70 también pagó fuera de término su inscripción a la Copa Fénix.

