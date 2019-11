La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Breves: Fútbol







SELECCIÓN EN MALLORCA La Selección Argentina está concentrada en Mallorca, España, donde desarrollará el trabajo previo al amistoso que disputará este viernes frente a Brasil en Arabia Saudita. Esta fecha FIFA de noviembre, además de ser la última del año, marca el regreso de Lionel Messi tras la suspensión que recibió luego de la Copa América. En primera instancia, Argentina se medirá este viernes desde las 14 con Brasil en Riad, Arabia Saudita, mientras que el lunes 18 a las 16.15 se enfrentará a Uruguay en Tel Aviv, Israel. Ambos partidos serán televisados en vivo por TyC Sports. SUPERLIGA: TRES LÍDERES Con su empate 0-0 frente a Vélez Sarsfield en la noche del domingo, Boca Juniors también llegó a los 25 puntos y comparte la cima de la tabla de posiciones junto a Lanús y Argentinos Juniors. El que no pudo aprovechar las derrotas que sufrieron el sábado tanto el Granate como el Bicho fue River Plate, que cayó 1-0 como local ante Rosario Central el domingo por la mañana y quedó un punto por debajo de los líderes con 24, al igual que Racing Club, que venció 1-0 a Huracán. Después, a partir del 6º puesto, con 22 unidades se ubican Vélez Sarsfield, Estudiantes (LP) y Atlético Tucumán. Los resultados de esta 13ª fecha fueron los siguientes: Estudiantes (LP) 1-0 Talleres, Unión 0-1 Atlético Tucumán, Lanús 0-1 Banfield, San Lorenzo 3-0 Argentinos, Godoy Cruz 1-2 Independiente, Central Córdoba (SdE) 3-1 Patronato, River Plate 0-1 Rosario Central, Aldosivi 0-3 Gimnasia (LP), Newells 2-0 Defensa y Justicia, Racing Club 1-0 Huracán y Vélez Sarsfield 0-0 Boca Juniors. En tanto, Arsenal vs Colón se jugará el viernes 13 de diciembre a las 21.10. SE ESCAPÓ ALMIRANTE La 13ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana le dejó saldo favorable a Almirante Brown, que venció 1-0 como visitante a Acassuso y sacó cuatro puntos de ventaja en lo más alto del campeonato, dado que San Telmo cayó 3-0 en su visita a Justo José de Urquiza. Los de Isidro Casanova suman ahora 27 puntos, mientras que los de Isla Maciel se quedaron en 23. Los demás resultados de la fecha fueron: Argentino de Quilmes 0-3 Fénix, Comunicaciones 3-1 Tristán Suárez, San Miguel 1-1 Deportivo Armenio, Colegiales 1-3 Talleres (RE), Defensores Unidos 2-0 UAI Urquiza y Villa San Carlos 2-1 Sacachispas. En tanto, al cierre de esta edición, Los Andes recibía a Flandria. CAÑUELAS, ÚNICO LÍDER Por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Cañuelas venció 1-0 como visitante a Lamadrid y quedó como único líder porque Deportivo Laferrere igualó 1-1 como local con Real Pilar. De esta manera, Cañuelas llegó a los 27 puntos, mientras el conjunto de La Matanza quedó en 25. Los demás resultados de esta fecha fueron: Dock Sud 0-0 Deportivo Español, Deportivo Merlo 0-0 San Martín (B), Central Córdoba (R) 2-2 Excursionistas, Berazategui 1-0 Victoriano Arenas, Midland 0-1 Ituzaingó, El Porvenir 0-1 Sportivo Italiano y L.N. Alem 2-1 Argentino de Merlo. SELECCIÓN FEMENINA El Seleccionado Argentino femenino le ganó 1-0 a Colombia en un amistoso que se disputó en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza. El conjunto dirigido por Carlos Borrello alistó a Vanina Correa; Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stábile; Miriam Mayorga, Daiana Falfán, Dalila Ippólito, Nicole Hain; Mariana Larroquette y Soledad Jaimes. En el segundo tiempo ingresaron Solana Pereyra, Milagros Menéndez, Vanesa Santana, Yael Oviedo, Paloma Fagiano y Milagros Díaz. Argentina, que llegaba de una victoria sobre Paraguay por 2-1 en Asunción, volverá a enfrentarse ante el conjunto colombiano este martes, nuevamente en Ezeiza.



Breves: Fútbol

