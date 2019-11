La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/nov/2019 Ajedrez:

Fue en el Club Náutico Zárate, con la participación de más de 90 jugadores de la región. Entre ellos, ocho campanenses, destacándose el 2º puesto obtenido por Gonzalo Salas en Sub 14. El campeón fue Carlos Gómez, de Villa Ballester. El pasado sábado 2 de noviembre, en el Salón de Eventos del Club Náutico Zárate, se realizó el XIII Torneo Abierto "Salvador Calí", conmemorativo al 91º Aniversario de la institución de la vecina ciudad (se celebra este 28 de noviembre). Del certamen, que se dividió en seis categorías (Libre, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16), participaron más de 90 jugadores de toda la región (desde Villa Ballester hasta San Pedro) que compitieron por sistema suizo a 6 rondas con la coordinación del maestro Fernando Romano y la dirección del árbitro internacional Edgardo Cavagna. Los ganadores, por categorías, fueron Carlos David Gómez (Libres), Germán Goltz (Sub 8), Benjamín Parrado (Sub 10), Esteban Dechimann (Sub 12), Valentín Unhold (Sub 14) y Lucas Senestralo (Sub 16). En representación de nuestra ciudad participaron ocho jugadores, destacándose Gonzalo Salas, quien obtuvo el 2º puesto en la categoría Sub 14 con 5 puntos. Además, también compitieron: Ignacio Zaracho (Sub 10), Elías Barreto (Sub 16), Antonio Bello, Gabriel Gaia, Alberto Nicoletti, Lucía Rossi y Mariano Shon (todos en Libres). TODAS LAS POSICIONES -Categoría Sub 8: 1) Germán Goltz, 5 puntos; 2) Rafael Britos, 4 puntos; 3) Misael Jimichtz, 3 puntos; 4) Julieta Mercado, 3 puntos; 5) Benicio Quinteros, 2,5 puntos; 6) Pedro Álvarez, 2,5 puntos; 7) Martín Rojas Blas, 2 puntos; 8) Misael Lima, 2 puntos; y 9) Celeste Saavedra, 1 punto. -Categoría Sub 10: 1) Benjamín Parrado, 5,5 puntos; 2) Mateo Quinteros, 5,5 puntos; 3) Ignacio Marilungo, 3,5 puntos; 4) Lucio Britos, 3,5 puntos; 5) Thiago Ciapetta, 3 puntos; 6) Gabriel Mercado, 3 puntos; 7) Luca Lopasso, 3 puntos; 8) Fernando Labrin, 3 puntos; 9) Ignacio Zaracho, 3 puntos; 10) Lionel Jimichtz, 2 puntos; y 11) Lucas Saavedra, 1 punto. -Categoría Sub 12: 1) Esteban Dechimann, 6 puntos; 2) Tiziano Gnemmi, 4 puntos; 3) Fausto Tarrago, 4 puntos; 4) Azul Saavedra, 3 puntos; 5) Santiago Martín, 2 puntos; 6) Joaquín Saravia, 2 puntos; 7) Salvador Lima, 2 puntos; 8) Timoteo Condo, 1 punto. -Categoría Sub 14: 1) Valentín Unhold, 5,5 puntos; 2) Gonzalo Salas, 5 puntos; 3) Jeremy Condo, 4 puntos; 4) Julieta Rivarola, 4 puntos; 5) Luís Labrin, 3 puntos; 6) Joel Lima, 3 puntos; 7) Adrián Cáceres, 2 puntos; 8) Sebastián Uñunco, 2 puntos; 9) Priscila Celis, 1 punto. -Categoría Sub 16: 1) Lucas Senestralo, 5,5 puntos; 2) Braian Parra, 5 puntos; 3) Lucas Capel, 4 puntos; 4) Axel Palavecino, 2 puntos; 5) Santiago Arriestra, 3 puntos; 6) Elías Barreto, 2,5 puntos; 7) Diego Torres,1 punto; y 8) Gonzalo Gutiérrez, 1 punto. -Categoría Libres – Top 10: 1º) Carlos David Gómez, 5, 5 puntos, 2) Guillermo Opatril, 5 puntos; 3) Gonzalo Saldaño, 4,5 puntos; 4) Diego Domínguez, 4,5 puntos; 5) Gustavo Medina, 4 puntos; 6) José Jungblut, 4 puntos; 7) Américo Valli, 4 puntos; 8) Agustín Díaz de la Viña, 4 puntos; 9) Edgar Britos, 4 puntos; 10) Ignacio Dechmann, 4 puntos.

LOS GANADORES DE ESTA NUEVA EDICIÓN DEL TORNEO SALVADOR CALI.





LOS MÁS CHICOS TAMBIÉN TUVIERON SU LUGAR EN EL TORNEO.



