La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/nov/2019 Preocupa la paralización de la obra de ensanchamiento de la Av. Rivadavia







Concejales del Frente de Todos recorrieron la ex ruta 6, donde los trabajos "se encuentran totalmente paralizados desde hace tiempo", explicaron. A más de un año de haberse convalidado el proyecto desde el HCD, los ediles señalan que "el dinero fue recibido, y la obra no está lista". "El 20 de septiembre de 2018, el Concejo Deliberante convalidó el convenio entre la Municipalidad de Campana y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, que posibilitada el arribo de los fondos para la obra de ensanchamiento de la Av. Rivadavia (ex Ruta 6). Fue la Ordenanza 6781/18 que permitió el inicio de la primera etapa que contempla el tramo desde el puente del Arco hasta la calle Pellet. Sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados desde hace meses", expresó el concejal Colella, parado "in situ". Los Concejales del Frente de Todos Romina Carrizo y Marco Colella, se acercaron al lugar aseguraron que "la obra está abandonada, y representa con mucho peligro para los vecinos en una zona muy transitada". En este sentido, la Dra. Carrizo observó que "esta demora en la ejecución de la obra, ciertamente incumple los requerimientos de los pliegos. Es algo que sólo podemos suponer en base al conocimiento administrativo, ya que los mismos (pliegos) no son compartidos con los concejales". "Este proyecto fue acompañado porque entendemos es una necesidad para la gente, que convive entre el riesgo por los accidentes y el barrial que se genera con cada lluvia. Pero no entendemos la paralización y abandono de los trabajos cuando los fondos para la primera etapa habían sido autorizados, y no podían utilizarse en otra cosa" agregó la concejal. Por su parte, Colella sostuvo que "tras la convalidación del proyecto, el dinero fue recibido, y la obra no está lista. No sabemos nada respecto a los fondos, en una muestra absoluta de falta transparencia y eficacia. Desde el bloque vamos a pedir informes respecto a esta situación, buscando la reactivación de una obra muy necesaria para los vecinos".



Romina Carrizo y Marco Colella, concejales del FdT, recorrieron el lugar.



Preocupa la paralización de la obra de ensanchamiento de la Av. Rivadavia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: