Hoy 13 de noviembre es el día de la lucha contra el Grooming. Infancia Robada Campana realiza charlas preventivas sobre el tema en las escuelas. También brinda asesoramiento a las familias. "Venimos haciendo charlas en distintas instituciones escolares de la región, en la prevención y difusión para dar a conocer este tema que realmente nos preocupa, el grooming. El caso de Micaela Ortega, la nena de 12 años que fue engañada a través de la red social Facebook, secuestrada y estrangulada después de un posible intento de violación, es uno de los primeros casos de grooming que terminó en muerte", señaló Rita García, referente local de Infancia Robada. En ese sentido, Rita recordó que el Grooming es acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de internet. Es el delito que esta legislado en la Ley 26.904. En su artículo 131 del Código Penal expresa "será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónica, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. En esa mecánica, se reconocen tres fases. Acercamiento: El adulto estudia al menor en la Red, Una vez analizado se hace pasar por otro menor de edad similar a la de la victima e intenta establecer contacto con él. Relación: Intenta consolidar la confianza con el menor haciéndole confesiones falsas, compartiendo supuestos secretos con él o contándole cosas intimas y personales. Acoso: Entonces se inicia el acoso, chantajeando a la victima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de la víctima. La referente de Infancia Robada Campana y Defensora de los Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia y Genero agregó: "Debemos brindar información sobre los riesgos que produce el uso de internet y de las redes sociales en forma continua a nuestros niños y adolescentes; y los adultos debemos prestar atención a los cambios de conductas de nuestros niños y adolescentes". García comentó que familias de Campana y ciudades vecinas han contactado a Infancia Robada en varias oportunidades, haciendo consultas y hasta brindando alguna foto o mensajes, preocupados porque han encontrado en las redes sociales de sus hijos mensajes no adecuados a su edad. "Desde nuestro lugar siempre se les aconseja realizar la denuncia y no borrar ningún contenido de la computadora o celular que el acosador escribió. No denunciar por redes sociales el perfil del acosador, tampoco iniciar una conversación con el abusador. Cuando hablamos de prevención necesitamos del dialogo, de la comunicación que es lo más importante en cada familia, en la escuela, en los adultos responsables y comprometidos con sus hijos. Los adultos debemos conocer y utilizar la tecnología y los medios de comunicación que utilizan los niños y adolescentes, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, tik tok, videojuegos en salas de chat". García también apeló a las instituciones escolares: "Deben comprometerse e involucrarse en estos temas que nos preocupan y que están hoy insertos en esta sociedad, por ello es necesario la capacitación, el compromiso, no ser indiferentes y pensar que nada sucederá. Hay que recordar que, ante una presunta situación de grooming, es conveniente consultar a especialistas. La denuncia debe hacerse en lo posible en una fiscalía o comisaria".

