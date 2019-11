La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/nov/2019 13 de Noviembre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. AGUA PERMANENTE "Barrio Vitramu I, calle Magaldi entre Izzeta y Barnechet. Quiero ver si a través de ustedes, me pueden ayudar a que la autoridades municipales solucionen este problema que lo tenemos hace bastante años. El agua que se junta en el condón de la calle no nos permite salir sin mojarnos. Son todos los días del año, se acerco el Sr. Intendente Abella, nos dijo que lo ponía en su agenda, pero solo vino un inspector tomo nota y nunca más nada. Tengo reclamos hechos, pero te dicen que lo vuelven a reclamar y no pasa nada. Espero tener suerte ahora", muestra Olga.

CABLE COLGANDO "Cable suelto en un poste ubicado en calle 9 de Julio entre 544 y 540. Trate de enganchar al palo para que no se mueva pero se sale si hay viento. Nose a que empresa corresponda porque hay muchos cables que salen del poste de madera; puede ser de cable, teléfono. Si es de luz es un peligro. Igual no pueden cortar un cable y dejarlo así o mal enrollado", muestra Nilda. ¡SE HIZO LA LUZ! "Por suerte hoy (por ayer) repararon la luz de la calle Alberdi entre Varela y Belgrano. Tema solucionado. Muchas gracias, quedó perfecto", muestra Liliana.

