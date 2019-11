La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/nov/2019 Reivindicación del diario íntimo: El valor de la palabra

"(…) Abolida la distancia entre el hombre y la cosa, Nombrar es crear, e imaginar nacer." --Octavio paz. "Un poeta" Últimamente asistimos a la moda del "Journaling". Se trata de una práctica no estructurada, en la que se dispone de un cuaderno para plasmar allí (no necesariamente todos los días, sino más bien cuando se siente la necesidad) deseos, pensamientos, emociones, proyectos, anécdotas, etc. Al mismo tiempo puede ser utilizado como bitácora. Hay quienes lo usan fundamentalmente para llevar nota de sus emociones. Las únicas premisas son que funcione como espacio libre de censuras y juicios en el que se pueda escribir, tachar, anotar ideas grandes o chiquitas, inventarse, reinventarse, cuestionarse, expresarse a través de dibujos, tablas, gráficos, collages y todo lo que puedas imaginar. La otra premisa es que se realice a mano. En el presente artículo pretendemos reivindicar la relevancia del diario íntimo a partir del "journaling" y alentar a los/as lectores a comenzar a llevar uno, tal como el que se suele crear en la adolescencia. Para ello, brindaremos un pequeño sustento histórico-teórico de la palabra escrita, como potencial ejercicio con altísimo valor terapéutico. Viajemos en el tiempo: Primero fue la denominada "cura por la palabra", inaugurada a fines del siglo XIX, por una paciente del Doctor Joseph Breuer (quien trabajara con Freud y fuera una de sus grandes influencias). La paciente bautizó "deshollinar" a su necesidad de hablar de los traumas que la enfermaban: cual polvo sucio que empañaba su mente, su problemática se reducía a poco más que nada al convertirse en palabras que volcaba en papel. La palabra escrita es una válvula de escape, un mecanismo de catarsis, un encuentro cara a cara con uno/a mismo/a. Por otro lado, ya sea escribir o plasmar con dibujos; en suma, expresarse en papel; organiza lo que hasta ese momento puede ser sólo un enredo de pensamientos y emociones entrelazadas cual ovillos enmarañados. Como agregado, escribir aumenta la capacidad de auto observación, al realizarse en un tiempo más lento que el que lleva la palabra hablada y al realizarse como ejercicio privado, cantándose algunas verdades. Por otra parte, podría ayudarnos a ser más consecuentes con nuestros proyectos, ya que al escribirlos, se generaría una especie de contrato con uno/a mismo/a. Además, conservar los escritos y releerlos tiempo después permite aumentar la compresión e incluso la re historización o re elaboración de eventos vividos. Kafka anotó en su diario, el 12 de enero de 1911 "Cuando digo algo, en seguida pierde importancia. Si lo escribo, puede ganar otra". "Uno encuentra en su diario pruebas de haber vivido…la descripción auténtica libera la vivencia… empiezo a escribir con una rabia decrecientes…y con un alivio y una confianza incipientes". Consideramos que en este fragmento queda ilustrado como, la escritura puede colaborar a disminuir la impulsividad a las que nos catapultan algunas emociones (como la rabia), introduciendo, en cambio un ejercicio de reflexión sobre las mismas, que podría actuar como freno. En consonancia, Roland Barthes (2005) agrega: "La escritura permite vivir una experiencia más distanciada y más crítica, porque permite tomar una perspectiva, un punto de vista" Siguiendo la misma línea, el IV Congreso mundial de Psicoterapias, realizado en Buenos Aires en el año 2005 dedicó un espacio al tema. Allí expuso el Dr. Héctor Fiorini, profesor titular de la Facultad de Psicología de la UBA, que comentó "la palabra escrita y la palabra hablada se complementan. Hablar sobre lo vivido a veces tiene un carácter difuso, que la escritura detiene y da forma. En la Psicoterapia (…), una de las tareas centrales es desarrollar en cada paciente un observador crítico que despliegue un proceso de trabajo sobre sí, los otros y los mundos que constituyen la trama de su vida (…) Así, la palabra escrita se convierte en un instrumento capaz de revelar zonas del psiquismo que no surgen con la verbalización". No podemos dejar de citar a Ricardo Piglia (2005), quien afirma: "Escribir es colocar vivencias en estado de registro de visibilidad, se escribe para hacer ver, esto es para hacer visible lo vivido." Es decir, a veces, lo que está puesto en palabras parece más cierto, más real. Para cerrar, me permito una reflexión personal. Considero que la escritura imprime una pausa a la velocidad con la que solemos vivir por el mero hecho de existir en tiempos de turbo capitalismo, donde pareciera que incluso, el tiempo para pensar está quedando abolido. El noble ejercicio de la lapicera y el papel aparecería como un acto de rebeldía frente al frenetismo vigente. ¡A escribir se ha dicho! Bibliografía: "El psiquismo creador. Teoría y clínica de procesos terciarios". Héctor Juan Fiorini. Editorial Nueva Visión. 2006. "El poder terapéutico de la palabra escrita". La Nación. Sábado 1 de octubre de 2005. Mariana Ceballos - Lic. En Psicología - MP 20292



Reivindicación del diario íntimo: El valor de la palabra

Por Mariana Ceballos

