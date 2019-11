La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/nov/2019 Trastorno Bipolar







El trastorno bipolar, antes denominado «depresión maníaca», es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión). - Trastorno bipolar I. Has sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad (psicosis). - Trastorno bipolar II. Has sufrido, al menos, un episodio depresivo mayor y, como mínimo, un episodio hipomaníaco, pero nunca tuviste un episodio maníaco. - Trastorno ciclotímico. Has tenido durante al menos dos años —o un año en el caso de niños y adolescentes— muchos períodos con síntomas de hipomanía y períodos con síntomas depresivos (aunque menos graves que la depresión mayor). - Otros tipos. Estos comprenden, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas, o debidos a una enfermedad, como la enfermedad de Cushing, la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. MANÍA E HIPOMANÍA La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad (psicosis) y requerir hospitalización. Tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden tres o más de los siguientes síntomas: *Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión *Aumento de actividad, energía o agitación *Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo (euforia) *Menor necesidad de dormir *Tomar malas decisiones, como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas CAUSAS Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero este puede implicar varios factores, entre ellos: - Diferencias biológicas. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas. - Genética. El trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado (como hermanos o padres) con esta enfermedad. Los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen del trastorno bipolar. Los tratamientos principales para el trastorno bipolar consisten en medicamentos y terapia psicológica (psicoterapia) para controlar los síntomas, y pueden comprender grupos de apoyo y de educación. MEDICAMENTOS Se utiliza una serie de medicamentos para tratar el trastorno bipolar. Los tipos y las dosis de medicamentos se recetan según los síntomas en particular. Los medicamentos pueden comprender: - Estabilizadores del estado de ánimo. Generalmente, necesitarás tomar medicamentos estabilizadores del estado de ánimo para controlar los episodios maníacos o hipomaníacos. Los ejemplos de estabilizadores del estado de ánimo comprenden el litio (Lithobid), el ácido valproico (Depakene), el divalproato sódico (Depakote), la carbamazepina (Tegretol, Equetro u otros) y la lamotrigina (Lamictal). - Antipsicóticos. Si persisten los síntomas de depresión o manía a pesar del tratamiento con otros medicamentos, puede resultar útil añadir un medicamento antipsicótico como olanzapina (Zyprexa), risperidona (Risperdal), quetiapina (Seroquel), aripiprazol (Abilify), ziprasidona (Geodon), lurasidona (Latuda) o asenapina (Saphris). El médico puede recetarte algunos de estos medicamentos solos o junto con un estabilizador del estado de ánimo. Escrito por el personal de Mayo Clinic





