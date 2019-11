La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/nov/2019 Efemérides del día de la fecha: 13 de Noviembre







DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL Establecido en el año 2004 mediante la Ley 25.844, en este día se conmemora el nacimiento del pensador y escritor Arturo Martín Jauretche. Nacido en el año 1901 en Lincoln, procedía de una familia de clase media vinculada con la oligarquía lugareña lo que condicionó su pensamiento inclinándolo a tener una fuerte simpatía por el Partido Conservador. No obstante, esto cambió cuando se mudó a Buenos Aires a estudiar abogacía y en una manifestación provocó a un anarquista: "recibí en ese momento la más formidable patada en el traste que puede recibir un mozalbete, propinada por uno de ellos, quien tomándome de un brazo me llevó aparte, me invitó a un café y me descubrió un mundo nuevo"; a su vez, las largas conversaciones con el poeta y compositor Homero Manzi hicieron que se replanteara su pensamiento y decidiera unirse al radicalismo. Cuando derrocaron a Hipólito Yrigoyen en el año 1930, Jauretche resistió y, 3 años después, participó en el levantamiento de Paso de los Libres, Corrientes, que fue ferozmente sofocado por las fuerzas del presidente de facto Agustín P. Justo al proclamar el estado de sitio; entre los detenidos se encontraba Jauretche que tuvo que permanecer en prisión por 4 meses, allí gestó su poema "El paso de los libres" que publicó en el año 1934: "a la Patria se la llevan/ con yanquis y con ingleses/ al pueblo mal le parece/ pero se hacen los que no oyen/ desde que falta Yrigoyen/ la han sacado de sus trece." Al año siguiente junto a Luis Dellepiane, Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi y Gabriel del Mazo fundó la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) bajo el lema "somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre." Falleció el 25 de mayo del año 1974 en Buenos Aires. FALLECE GUIDO FALASCHI Guido Martín Falaschi nació el 1 de octubre del año 1989 en Las Parejas, Santa Fe. Apasionado por las carreras y los autos, el santafesino empezó a manejar junto a su padre cuando tenía 8 años: "había arrancado a manejar junto a él autos de calle y después me regaló un karting para empezar a hacer de ´hobby´ y de ahí en más me empezó a gustar el automovilismo y arranqué a correr." A los 9 años comenzó a correr en los kartodromos de Córdoba, allí practicó horas para competir en la clase Promocional Stihl; luego de conseguir cuatro podios consecutivos con 3 victorias y salir segundo ascendió a la categoría Pre Juniors; sumamente talentoso el joven logró posicionarse entre los 10 primeros en su primer año. Entre 2000 y 2004 acumuló títulos en diversas categorías: campeón de la categoría Juniors del Campeonato Bonaerense, Campeón del Certamen Nocturno de la Asociación Provincial de Karts y Campeón del Torneo Clausura del Campeonato Bonaerense, entre otros. En 2005 debutó en la Fórmula Renault Elf representando a la marca "Tito - K4M Renault" y, en el año 2008, se consagró campeón de la misma y debutó en el TC Pista con Ford Falcon saliendo subcampeón de ésta última. Más adelante, salió campeón de la Copa América 2010 del Top Race a bordo de un Ford Mondeo II; por otra parte, al volante de un Renault Fluence ganó su primera carrera del TC 2000 en Termas de Río Hondo. Falleció en un trágico accidente mientras corría en el Autódromo de Juan Manuel Fangio de Balcarce la 15º fecha del TC en el año 2011. SE ESTRENA "FANTASÍA" Un día como hoy en el año 1940, los estudios Disney estrenaban "Fantasía." Producida por Walt Disney con la colaboración del director de la Orquesta de Filadelfia, Leopold Stokowski, el film inició siendo un proyecto del caricaturista para realizar un corto de "Mickey Mouse" inspirado en el poema sinfónico "El aprendiz de brujo" de Paul Dukas; pero un encuentro con Stokowski en el restaurante "Chasen´s" hizo que la idea se transformara en una película compuesta por varios cortos que ilustraban piezas musicales clásicas. Así, 7 cortos animados con los más diversos personajes como hadas, centauros, brujos, animales y flores ilustran "El cascanueces" de Tchaikovsky, "La consagración de la primavera" de Stravinski, la "Sinfonía nº 6" de Beethoven, el "Ave María" de Schubert y, por supuesto, el poema de Dukas que marcaría la imagen de "Mickey" con su toga roja y el sombrero celeste. En nuestro país se estrenó el 25 de diciembre del mismo año.



Efemérides del día de la fecha: 13 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: