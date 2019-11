P U B L I C



El Violeta visitará el sábado desde las 17.00 a All Boys por la 13ª fecha de la Zona 2. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer los días y horarios y las designaciones arbitrales de la 13ª fecha de la Primera Nacional, que tendrá a Villa Dálmine enfrentando a All Boys el próximo sábado. El encuentro se disputará desde las 17.00 horas en el estadio Islas Malvinas de Floresta y contará con el arbitraje de Bruno Bocca, quien estará acompañado por los asistentes Gonzalo Pedro y Cristian Arreguez y por "el cuarto" Ramiro López. Será la sexta vez que Bocca dirija al Violeta, aunque la primera vez que lo haga fuera de Campana, dado que las cinco anteriores se dieron en Mitre y Puccini. Con este referee, el equipo de nuestra ciudad ha cosechado dos victorias (2-1 a Estudiantes de San Luis en noviembre de 2017; y 2-0 a Almagro en febrero de este año) y tres derrotas (1-2 con San Martín de Tucumán en mayo de 2017; 0-5 con Central Córdoba de Santiago del Estero en julio de 2017; y 0-1 con Flandria en febrero de 2018). Los dirigidos por Lucas Bovaglio llegarán a este encuentro después de dos partidos sin derrotas, tras el empate ante Atlético de Rafaela del pasado sábado y la victoria previa frente a Quilmes. En ese triunfo contra el Cervecero en el estadio Centenario, Villa Dálmine logró su primera victoria como visitante de la temporada y cortó una racha de cuatro derrotas en cuatro presentaciones en esa condición. Actualmente, con 15 puntos, el Violeta se ubica en la octava posición, un peldaño por debajo del grupo de equipos que estaría clasificando a la próxima Copa Argentina. Por su parte, All Boys está desarrollando una campaña muy irregular y, por el momento, ocupa el último puesto con 9 unidades, por lo que hoy sería el conjunto que estaría descendiendo por la Zona 2. Su arranque de temporada fue pésimo: un empate y, luego, cuatro derrotas consecutivas. Se recuperó con el triunfo 2-1 como local ante Atlético de Rafaela, pero después igualó sus siguientes cinco cotejos antes de perder el pasado sábado frente a Almagro. Así, su campaña marca un triunfo, seis empates y cinco derrotas. Para este compromiso, Bovaglio no podrá contar con Gastón Martínez (deberá cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado por doble amarilla ante Atlético de Rafaela) y difícilmente pueda disponer de Facundo Affranchino, Catriel Sánchez y Alan Picazzo, los tres con diferentes molestias físicas. FECHA 13 La programación de esta fecha de la Primera Nacional comenzará el viernes en ambas zonas y se extenderá hasta el martes en el caso de la Zona 1; y hasta el lunes en el caso de la Zona 2. Y quedará un partido pendiente: el duelo entre Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn, dado que el Matador de Caseros enfrentará mañana jueves en Córdoba a River Plate por las semifinales de la Copa Argentina.

BRUNO BOCCA DIRIGIRÁ A VILLA DALMINE POR PRIMERA VEZ EN CONDICIÓN DE VISITANTE. LAS CINCO VECES ANTERIORES FUERON EN CAMPANA. FECHA 13 – ZONA 1 VIERNES 20.00 horas: Belgrano vs Alvarado (MdP) / Leandro Rey Hilfer, 21.30 horas: San Martín (SJ) vs Nueva Chicago / Lucas Comesaña SÁBADO 18.00 horas: Agropecuario vs Estudiantes (RC) / Luis Lobo Medina, DOMINGO 21.15 horas: Temperley vs Indep. Rivadavia / Julio Barraza LUNES 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Platense / Pablo Giménez MARTES 17.00 horas: Barracas Central vs Ferro Carril Oeste / Gastón Suárez, 21.10 horas: Deportivo Morón vs Atlanta / Héctor Paleta POSTERGADO: Estudiantes (BA) vs Guillermo Brown (PM). FECHA 13 – ZONA 2 VIERNES 21.30 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Yael Falcón Pérez SÁBADO 17.00 horas: All Boys vs Villa Dálmine / Bruno Bocca 17.00 horas: Quilmes vs Deportivo Riestra / Adrián Franklin, 17.10 horas: Def. de Belgrano vs Chacarita Jrs / Yamil Possi, 19.10 horas: Atl. de Rafaela vs Sarmiento (J) / Carlos Gariano DOMINGO 17.00 horas: Gimnasia (M) vs Instituto / Lucas Novelli 19.15 horas: Tigre vs Brown (A) / Nelson Sosa LUNES 20.30 horas: Santamarina vs San Martín (T) / Emanuel Ejarque.

