PRIMERA D - FECHA 10 VIERNES 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Lugano / Fabián Jaimes SÁBADO 17.00 horas: Juventud Unida vs Central Ballester / Felipe Viola, 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Argentino (R) / Marcos Recalde DOMINGO 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Sp. Barracas / Gonzalo Pereira, 17.00 horas: Yupanqui vs Atlas / Lucas Ozuna LUNES 17.00 horas: Claypole vs Muñiz / Edgardo Zamora, 17.00 horas: Centro Español vs Liniers / Nicolás Kresta El encuentro se jugará desde las 17.00 en el Carlos Vallejos, con arbitraje de Marcos Recalde. Por la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá este sábado a Argentino de Rosario en un partido que se jugará desde las 17.00 (ya rige el horario de verano, por lo que no se pueden programar encuentros antes de las 17 por las altas temperaturas). El cotejo se desarrollará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y será arbitrado por Marcos Recalde, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la confirmación de la programación de todas las categorías de ascenso. Será la segunda vez que este árbitro dirija al Portuario en esta temporada, dado que ya estuvo presente en el partido de la tercera fecha, cuando el equipo de nuestra ciudad cayó 1-0 ante Centro Español en cancha de Ituzaingó. El Auriazul suma 10 puntos en el campeonato y comparte la 8ª posición junto a Yupanqui y Atlético Lugano. Actualmente, atraviesa una racha de cinco juegos sin derrotas, pero de ellos solo pudo ganar uno (2-0 a Sportivo Barracas, en el último partido de Carlos Pereyra como DT del equipo). Los restantes cuatro fueron empates: 0-0 con Claypole, 0-0 con Liniers, 1-1 con Central Ballester y 0-0 con Atlético Lugano el pasado sábado. Por ello, a pesar de no haber perdido en sus últimas cinco presentaciones, Puerto Nuevo no ha podido despegar y se mantiene en la mitad de la tabla de posiciones. Por su parte, Argentino de Rosario está atravesando un Apertura muy difícil: con 5 puntos se encuentra en la última posición. Hoy está inmerso en una racha de cinco partidos sin victorias (dos empates y tres derrotas) en los que ni siquiera ha podido marcar goles. De hecho, solo marcó dos tantos en todo el campeonato y fueron ambos en su única victoria: 2-1 ante Liniers como local en la cuarta fecha. Sí: el único equipo que le ganó al líder del certamen es el que se encuentra en la última posición con esa única victoria. Para este compromiso frente al Salaíto, el DT Martín Correa tendrá tres bajas por suspensión: Brian Fassone (todavía debe dos fechas de su expulsión frente a Central Ballester), Raúl Colombo y Orlando Sosa (vieron la roja en el último encuentro frente a Atlético Lugano). Además, deberá evaluar la recuperación de Santiago "Chicho" Palacios, quien se desgarró antes del choque con Central Ballester y se ha perdido los últimos dos juegos.

SANTIAGO PALACIO SE RECUPERA DE UN DESGARRO Y SERÁ EVALUADO DE CARA AL DUELO CON EL SALAÍTO.



Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el sábado a Argentino de Rosario

