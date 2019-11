Le ganaron 4-2 a Almirante Brown y siguen invictas en el Carlos Vallejos. Los goles fueron anotados por Emilse Correa (2), Noemí González y Lucila Molinas. Por la octava fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 4-2 como local a Almirante Brown en un partido disputado el último domingo en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, las Auriazules extendieron su invicto en nuestra ciudad y consiguieron su tercera victoria, que les permitió llegar a los 10 puntos en el certamen y ubicarse ahora en el puesto 13, a dos unidades de la zona de clasificación a la Zona Campeonato. Sin embargo, no les fue sencillo el trámite del partido disputado en el Carlos Vallejos. Es que Almirante Brown no tardó demasiado en ponerse arriba en el marcador a través de un golazo de la centroatacante Mara Britez. Pero la reacción Portuaria fue también rápida: Noemí Gómez puso el 1 a 1 y luego vino el ya infaltable gol de tiro libre de Emilse Correa para que las campanenses se fueran al descanso 2 a 1 arriba. Apenas comenzado el complemento llegó el 3 a 1: Milagros Soria (de gran partido) desbordó y eludió a la arquera visitante para luego tirar el centro atrás que derivaría, tras pasar por Maia Valles y Noemí Gómez, en Lucila Molinas, quien tras enganchar dos veces definió de puntín ante la salida de la arquera que ya se había recuperado. El cuarto gol Auriazul fue el segundo de la cuenta personal de Emilse Correa, que llegó a 8 en el torneo y está tercera entre las máximas artilleras por detrás de Jimena Romero (15 para All Boys) y Laura Romero (9 para Deportivo Español). La formación del equipo de nuestra ciudad ante La Fragata fue la siguiente: Celina Moya; Soledad Medina, Nicole Viviant, Triana Ocampo y Yanela Gómez; Milagros Soria, Marisa González, Maia Valles; Noemí Gómez, Emilse Correa y Lucila Molinas. Luego ingresaron: Mariel Rossini, Micaela ´´Kinder´´ González y Nancy Ríos. Este fue el cuarto partido de las auriazules en el Carlos Vallejos, donde han ganado tres (Defensa y Justicia, All Boys y Alte. Brown) y empatado uno (Deportivo Armenio). Así, como locales, las Portuarias han cosechado los 10 puntos que tienen en el certamen, dado que fuera de casa hasta ahora no ha logrado sumar ni un solo punto (derrotas ante Lima, Comunicaciones, Deportivo Español y Luján). En el próximo compromiso frente a Camioneros irán por su primer triunfo en condición de visitante. Los demás resultados de la octava fecha de la Primera B fueron: -Ferro 3 (Ivana Echeverría, Agustina Schmidt y Romina Luna) - Deportivo Armenio 0. -Argentinos Juniors 3 (Flavia Joannaz, Natalia Tévez y Guadalupe Miño) - Defensa y Justicia 1 (Paula Álvarez). -Atlas 0 - Lima FC 1 (María José Troncoso). -Banfield 4 (Natalia Mallol x2, Isabel Soto y Mayra Ponce) - Deportivo Merlo 0. -Atlanta 3 (Micaela Leones x2 y Carla Bertolo) - All Boys 2 (Abril Scopetti y Jimena Romeo). -Estudiantes BA 2 (Debora Teixeira de Souza y Trinidad D´andrea) - Deportivo Español 3 (Laura Romero x2 y Micaela Marturano). -Liniers 0 - Sarmiento 5 (Marianela Costa x2, Lucía Mansilla, Delfina Brance y Victoria Jancich). -Deportivo Morón 0 - Comunicaciones 4 (Celeste Garay, Agustina Álvarez, Soledad González y Romina Gómez Pinto). -Argentino de Rosario 0 - Camioneros 6 (Candela Vera x2, Trinidad Méndez, Valentina Amarilla, Rosana Ramírez y Evelyn Martínez, en contra). -Argentino de Quilmes 1 (Anabella Veron) - Luján 1 (Noelia Pollero). Por la novena y próxima fecha se enfrentarán, además de Camioneros vs Puerto Nuevo, los siguientes partidos: Deportivo Merlo vs Argentino de Rosario, Almirante Brown vs Argentino de Quilmes, Luján vs Atlanta, All Boys vs Estudiantes BA, Deportivo Español vs Ferro Carril Oeste, Deportivo Armenio vs Deportivo Morón, Comunicaciones vs Argentinos Juniors, Defensa y Justicia vs Atlas, Lima FC vs Liniers y Sarmiento vs Banfield.

LA JUVENIL MAIA VALLES JUGÓ DE TITULAR ANTE ALMIRANTE BROWN.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo volvieron a hacerse fuertes de local

