Fue en Córdoba, donde Ulice Villalba, en posta 8x200, y Aylén Hernandorena, en posta 5x80, se consagraron campeones nacionales Sub 16. Del 1 al 3 de noviembre se llevó adelante la 53ª edición del Campeonato Nacional Sub 18 y la 21ª del Campeonato Nacional Sub 16 de atletismo. Las competencias, organizadas por la Federación Atlética Cordobesa (F.A.C.), se realizaron en la pista sintética ´´Luis Oliva´´ del Estadio de la ciudad de Córdoba y contaron con la participación de 912 atletas. El Club Ciudad de Campana, dirigido por el entrenador Diego Marquine, presentó una delegación de 14 atletas que, una vez más, consiguió excelentes resultados. Las performances individuales de quienes fueron finalistas resultaron las siguientes: -Ulice Villalba: 1º en posta 8x200m; 2º en 295 metros c/vallas: y 4º en 110 metros c/vallas. -Aylén Hernandorena: 1ª en posta 5x80m. -Bruno Godoy: 2º en 8x300m; y 6º en 400 metros c/vallas. -Bianca Amante: 3ª en 1.500 metros c/obstáculos. -Julieta Rodríguez: 5ª en Hexatlón -Malena Rodríguez: 6ª en Hexatlón. -Ariana Gómez: 8ª en Salto en largo; y 8ª en Lanzamiento de Jabalina. -Luján Pérez: 8ª en Lanzamiento de martillo. -Lucas Figueroa: 7º en Salto en Alto -Enzo Peña: 10º en Octatlón. Además, también participaron: Lautaro Sánchez (Salto en Largo), Ivo Torres (Salto Triple), Iara López (295 metros c/vallas) y Milton de Olivera (Lanzamiento disco). Los atletas Tricolores fueron acompañados por los entrenadores Juan Parodi y Juan Marquine.

LA DELEGACIÓN CAMPANENSE EN CÓRDOBA, CON EL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES DE FONDO.





BIANCA AMANTE FUE 3ª EN 1.500 METROS CON OBSTÁCULOS.



Atletismo:

Dos títulos para el Club Ciudad de Campana en los Campeonatos Argentinso Sub 16 y Sub 18

