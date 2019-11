Destacada participación de la EIDE de barrio Lubo en General Pacheco

En la carrera solidaria del barrio Las Tunas, Nazareno Barrientos ganó la competencia de 4K, mientras que Lautaro Ruiz y Francisco Lobos fueron 1º y 2º en los 2K.

El pasado domingo se realizó la quinta edición de la "Carrera-Caminata de la Vida" que se desarrolla en el barrio Las Tunas, en General Pacheco. Este año, se dividió en cuatro eventos distintos: una prueba de 8K, otra de 4K y una de 2k, además de una caminata de dos kilómetros.

Allí estuvo presente el equipo de la Escuela de Iniciación Deportiva que funciona en el barrio Lubo y que dirige el profesor Mariano Esquivel. Y nuevamente, como viene sucediendo en los últimos eventos en los que se presentó, obtuvo grandes resultados.

En la carrera de 4K, el ganador fue Nazareno Barrientos, quien había vencido también en las pruebas de 3K de Zárate y Del Viso anteriormente.

En tanto, en los "2K Kids", Lautaro Ruiz y Francisco Lobos fueron 1º y 2º y encabezaron el podio de dicha competencia.

Mientras que en la prueba de 8K, Mariano Esquivel fue 5º en la General y ganador en su categoría; mientras que Roberto Esquivel terminó 15º en la General y tercero en su categoría.

"Más que feliz y orgulloso de mis chicos, que no dejan de sorprenderme. Y esto recién empieza: no dudo que se no viene un gran 2020", contó el profesor Mariano Esquivel tras el evento, resaltando además el apoyo que brindan la Municipalidad de Campana y la Secretaría de Desarrollo Social a la EIDE del barrio Lubo.