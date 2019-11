Intento de usurpación de terrenos en San Cayetano

Fue en predios linderos a la Ruta 6. Policía debió intervenir en reiteradas ocasiones para desactivar la toma. Durante uno de los operativos, una mujer embarazada sufrió un accidente de tránsito y fue sometida a una cesárea de emergencia. Un grupo de personas intentó esta semana usurpar terrenos linderos a la Ruta 6 en el barrio San Cayetano, aunque un rápido operativo policial desactivó la toma y devolvió la calma a los vecinos de casas aledañas. El intento de toma comenzó el lunes por la noche, según fuentes municipales consultadas por este medio. La Policía acudió en ese momento y también el día martes, cuando había alrededor de una decena de personas involucradas. Finalmente, este miércoles y frente a un tercer intento, la Policía intervino para disuadir a los usurpadores. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, se trataría en su mayoría de ciudadanos de nacionalidad paraguaya provenientes de la localidad de San Francisco Solano al sur del conurbano bonaerense, aunque con parientes en San Cayetano y el asentamiento 21 de septiembre. De hecho, una vez desistieron de su actitud, se dirigieron al interior de esos barrios. Trascendió además que los usurpadores adujeron tener "permiso" del concejal oficialista Carlos Cazador para tomar posesión de esos terrenos, algo que fue rotundamente desmentido por el político. "Que me traigan a la persona que dice eso: hace tiempo que no tengo contacto con nadie de esa zona", aseguró el edil de Juntos por el Cambio cuando este medio lo consultó por la situación. Y solicitó que la Policía intervenga para llevar a la Justicia a los denunciantes. En el lugar también se hizo presente el Servicio Local, entidad que le explicó a las personas responsables del intento de toma que los menores de edad bajo su custodia no podían permanecer en tales condiciones de vivienda. Si así insistían, se remarcó desde esa institución, la Justicia podía decidir quitarles la guarda. Pese a que el intento de usurpación se inició esta semana, un vecino de las inmediaciones que se contactó con este medio señaló que desde hace cerca de un mes estas personas vienen merodeando el lugar, analizando el terreno y preparando la toma. Y confirmó que ahora solo quedaron algunos postes improvisados para delimitar parcelas para cada familia, ya que durante el día se desmontaron dos precarias casillas de machimbre y techo de nylon. Asimismo, desde el Municipio se comunicaron con la empresa concesionaria de la Ruta 6 para que desactive las conexiones ilegales del alumbrado público, de las que pretendían valerse los usurpadores para dotar de electricidad a sus casillas. CHOQUE Y PARTO Durante el operativo del martes, una familia que viajaba en moto y que, según testigos, abandonaba el lugar de la toma, fue impactada por un Chevrolet Cruze en la Ruta 6. Producto del accidente, una mujer embarazada debió someterse a una cesárea de emergencia y dar a luz a un bebé con ocho meses de gestación en perfectas condiciones de salud. En la moto también viajaban un hombre y una niña de apenas cinco años, que fue trasladada por el Same al Hospital San José.

Una de las precarias casillas que habían montado los usurpadores y que la Policía retiró.





La moto en la que viajaba la familia quedó tirada al borde de la Ruta. Same trasladó a los heridos.

#Dato Accidente en Ruta 6 mano a Zárate, frente al barrio San Cayetano, durante la tarde de ayer, una Brava 110 fue atropellada por un Chevrolet Cruze, en la moto viajaban un hombre, una menor de 5 años y una mujer con 8 meses de embarazo, trasladaron dos móviles de?? SAME. CP?? pic.twitter.com/t1k4915mdm — Daniel Trila (@dantrila) November 14, 2019

Intento de usurpación de terrenos en San Cayetano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: