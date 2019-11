Marcha contra el Golpe de Estado en Bolivia

Ayer miércoles se realizó una movilización en torno a la plaza Eduardo Costa y, posteriormente, se abrió el micrófono a la participación de las diferentes organizaciones estudiantiles y sociales que participaron de la actividad. Ayer por la tarde, en consonancia con lo que ocurrió en otras ciudades del país, Campana no estuvo ajena a actividades que se realizaron en repudio al Golpe de Estado sucedido en Bolivia. Así, frente al Instituto 15 se congregaron centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, organizaciones sociales, culturales, políticas y gremiales de nuestra ciudad y localidades vecinas. Y con el acompañamiento de vecinos campanenses marcharon alrededor de la plaza Eduardo Costa con diferentes consignas en apoyo a Evo Morales, contra el "imperialismo yanqui" y también a favor de las movilizaciones que se están dando en Chile. Luego se realizó un micrófono abierto, que fue aprovechado por las diferentes organizaciones participantes para expresar distintas ideas y manifestaciones sobre lo ocurrido en Bolivia. Así, en primer término, la representante de la agrupación Unión Estudiantil leyó un texto que señalaba: "No pasarán. Arde Latinoamérica. Arde y resiste, a puro coraje, los embates del odio clasista, racista, aporofóbico y asesino". Además, apuntaba contra "el imperialismo yanqui, la oligarquía opresora y odiante y el fanatismo religioso" y la "derecha neoliberal, fascista y patriarcal". Finalmente, también le exigía "al gobierno de Mauricio Macri que se declare en contra de la autoproclamación de la presidente ilegítima (Jeanine Añez)". Posteriormente fue el turno de "Cosecha Colectiva", el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), que manifestó su "repudio al golpe de estado que sucedió en Bolivia" y pidió "por un plan de lucha estratégico" entre las diferentes agrupaciones estudiantiles de la región. "La derecha internacional está interviniendo en nuestros países y si no pueden con golpes blandos como acá en Argentina, donde el neoliberalismo nos empobreció brutalmente durante cuatro años, lo harán como está ocurriendo en Bolivia", marcaron, antes de leer palabras de Eduardo Galeano. Posteriormente pasaron también representantes del Colectivo Estudiantil "Ovejas Negras" y también de "Tesis XI - Pan y Rosas", que destacaron que "el pueblo (latinoamericano) se viene levantando de forma masiva ante las políticas y los ajustes de la derecha". "Repudiamos con mucha fuerza el golpe en Bolivia, impulsado por la derecha, las iglesias católica y evangélica y avalado por las fuerzas armadas", cerró Candela. Las voces se siguieron multiplicando (participó también Lía Fernández, de SUTEBA), siempre en la misma línea: repudiando el Golpe de Estado en Bolivia y también destacando las movilizaciones que se están dando en Chile.

Diferentes organizaciones estudiantiles y sociales participaron de la actividad.











Marcha contra el Golpe de Estado en Bolivia

