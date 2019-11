Una motociclista debió ser trasladada al Hospital. Marta Inés Savoy (72) fue socorrida por el SAME luego de haber experimentado un accidente mientras se trasladaba por la Av. 6 de Julio a la altura del barrio Lubo, cerca de las 14:30 de ayer. Aparentemente, habría colisionado con auto particular, pero al cierre de esta edición no había mayores datos al respecto dado que su conductor se habría dado a la fuga. Aun así, el personal policial presente en el lugar, descartaba que el vehículo podrá ser identificado por los visualizadores del CIMOPU. Intervino Comando Patrulla Campana.

Fruto del accidente, se desprendió la rueda delantera de la moto.



Chocó y se fué

