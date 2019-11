Multitudinaria marcha en CABA en apoyo a Evo

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se concentraron el lunes frente al Obelisco porteño y marcharon hacia la sede de la embajada de Bolivia para manifestar su apoyo al renunciante presidente Evo Morales. "No repudiar el golpe contra Evo y que los gobiernos democráticos, incluyendo al argentino que tiene a Macri de presidente hasta el 10 de diciembre, es inaceptable", señaló Soledad Alonso. Fueron varios miles de personas las que el lunes pasado conformaron una columna que se desplazó unas cinco cuadras hasta Corrientes al 500, donde se ubica la sede diplomática del país del altiplano, en repudio a lo que consideran un "golpe de Estado" y en "solidaridad con el pueblo y gobierno de Bolivia". No faltaron las banderas bolivianas ni los ciudadanos del vecino país vestidos con indumentaria indígena tradicional. Las primeras columnas en llegar fueron las de organizaciones sociales como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otras agrupaciones tradicionalmente conocidas como "piqueteros". También se destacaron las columnas sindicales correspondientes a CETERA, CTA, Suteba, y representaciones de los sindicatos adscriptos a la Corriente Federal de Trabajadores. Entre esas representaciones, se encontraba la del Secasfpi, el gremio de los empleados del Anses, liderado a nivel nacional por el campanense Carlos "el Toro" Ortega, y cuya comisión directiva integra Soledad Alonso, Diputada Provincial electa por la primera sección electoral. "No hay dudas de que lo que acaba de pasar en Bolivia es un Golpe de Estado cívico, militar y policial en un país que no dejó de crecer por encima de 3 % en los últimos 10 años, tiene una inflación de apenas 1,7% y sólo un 4% de desocupación; y casi un tercio de su población salió de la pobreza. Sólo con analizar esos indicadores, es claro que la derecha boliviana ha forzado un quiebre institucional porque su espíritu es profundamente antidemocrático y violento y, lamentablemente, me atrevo a decir, con claros sesgos racistas. No repudiar el golpe contra Evo y que los gobiernos democráticos, incluyendo al argentino que tiene a Macri de presidente hasta el 10 de diciembre, es inaceptable. Por todo eso marchamos, y no tengo dudas de que lo que pasa en Bolivia nos afecta a todos en la región. Es indispensable no perder de vista las lágrimas que nos costó volver a vivir en democracia", señaló Alonso.

Junto a otros sindicalistas, Carlos Ortega y Soledad Alonso encabezaron la columna de los gremios nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores. VARELA TAMBIÉN EN CABA El referente de Somos en Campana participó de la marcha en CABA de este lunes. "El golpe de estado, ya está absolutamente consumado, ha asumido en forma ilegítima, autoproclamándose sin quórum en la cámara de asambleístas la senadora Añez, no debemos permitir que estas derechas antidemocráticas avancen en la región contra los gobiernos elegidos por el voto popular, vamos a estar movilizados en defensa de la democracia"



Multitudinaria marcha en CABA en apoyo a Evo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: