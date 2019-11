La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/nov/2019 Alejo Sarna: "Los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca"







El referente del Frente de Todos, formado en Relaciones Internacionales, analizó la situación política de América Latina. Alejo Sarna, licenciado en Relaciones Internacionales y dirigente del Frente de Todos, hizo un análisis de la situación política que vive América Latina. El también consejero escolar electo sostuvo que "nuestra región está viviendo momentos de tensión debido a la puja de dos modelos de sociedades totalmente distintos". "Vemos lo que sucede en Brasil o en Bolivia, donde el Estado de bienestar y la democracia son atacados por una derecha que se consolida sobre un discurso racista y xenófobo, que no hace más que profundizar las diferencias en nuestras sociedades. Pero también, vemos la irrupción de movimientos progresistas ya sea desde el plano político-institucional como lo es el Gobierno de López Obrador en México, o desde la movilización ciudadana como lo son las grandes manifestaciones en Chile, que rechazan un status quo reinante en ambos países, basados en la privatización de los derechos humanos básicos y una política económica sometida a los intereses de los países centrales", manifestó, "Estas tensiones son la consecuencia de un final de época para América Latina, y lo que se está discutiendo es cuál es el nuevo proceso regional que vamos a transitar en los próximos años", señaló Sarna. Y agregó que "en ese sentido, los argentinos decidimos decirle que no a las políticas neoliberales pro empresa, que implementó Macri". "Ahora bien, Alberto Fernández tiene que gobernar una Argentina que atraviesa una situación económica delicada con la actividad en caída, niveles altos de pobreza y desempleo, un enorme endeudamiento externo y altas tasas de interés, y que además va a tener que convivir con un clima complejo en América Latina marcado por el clivaje ideológico", dijo. Para finalizar, Sarna afirmó: "Una región convulsionada nos requiere más alerta que nunca, cuidando a nuestra democracia, velando entre todos y todas porque el gobierno de Alberto pueda poner de pie a la Argentina, y para que las fuerzas anacrónicas y reaccionarias no actúen a modo de boicot de políticas que traen beneficios para el conjunto. En este momento de la historia, los argentinos y las argentinas tenemos que estar más unidos que nunca, para que nuestro país pueda salir adelante y para que de una vez todas y todos podamos vivir bien para siempre".



Alejo Sarna: "Los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca"

