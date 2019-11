Efemérides del día de la fecha: 14 de Noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES Fue establecido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991 como respuesta ante la alarmante incidencia de la diabetes a nivel mundial, este día tiene el propósito de crear conciencia y educar a la población sobre los síntomas, las causas, los tratamientos y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. En el año 2007 la OMS lo declaró un día oficial mediante la Resolución A/RES/61/225; la misma invitaba a los Estados miembros a elaborar "políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes que estén en consonancia con el desarrollo sostenible de sus sistemas de atención de la salud." La fecha escogida corresponde al natalicio del médico canadiense Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best, descubrió la insulina en el año 1921; descubrimiento crucial por convertir una enfermedad mortal en una controlable. Aun así, la falta de información y recursos para acceder a tratamientos dificultad su control y provocan que muchas personas la padezcan sin saberlo; según la OMS, en el año 2017, 4 millones de personas diabéticas murieron, por otra parte, el FID estima que 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 2 desconoce que la padece. Este año el tema es "la familia y la diabetes" y tiene el objetivo de incentivar a las familias a buscar información para poder detectar en parientes síntomas de diabetes del tipo 2, la más frecuente, y comenzar a tratarla porque de no hacerlo la enfermedad puede causar graves complicaciones. FALLECE "TOTO" LORENZO Juan Carlos Lorenzo nació el 27 de octubre del año 1922 en Buenos Aires. Destacado entrenador y jugador de fútbol, inició su carrera jugando en Nueva Chicago como volante a los 18 años. Luego vistió la camiseta número 8 en Chacarita Juniors, club con el que debutó en Primera frente a Ferro Carril Oeste en el empate 2 a 2; su gran desempeño en la cancha llamó la atención de la dirigencia "xeneize" que sin dudarlo se lo llevó a la Boca en el año 1944: "me decían el hombre orquesta. Jugaba en cualquier lugar de la delantera, no sólo de wing derecho" le dijo a la revista "El Gráfico." Más adelante, se fue a jugar a Europa permaneciendo un tiempo en el Sampdoria antes de irse al FC Nancy de Francia, equipo en el que el director técnico lo recomendó para realizar un curso de técnicos organizado por la Liga Inglesa en el año 1954: "trabajábamos en el campo y, por ejemplo, me daban a dirigir un equipo que jugaba contra otro. De repente me sacaban un jugador y yo tenía que reaccionar haciendo el movimiento justo para no quedar desarmado." En el año 1958 jugó y dirigió el RCD Mallorca logrando hacer historia en el club español al haber conseguido el ascenso a Primera División en dos años. Sin embargo, la gloria obtenida era opacada por la nostalgia que le indicaba que era hora de volver al país: "San Lorenzo me dio la chance de volver a trabajar en mi tierra. Por eso, y por los grandes recuerdos que tengo de mis distintas campañas en el club, siento un cariño especial por el Ciclón." Un año después dirigió a la selección en la Copa Mundial de Fútbol Chile 1962 y, más tarde, en la Copa Mundial de Fútbol Inglaterra 1966. Después de ser el entrenador de Lazio volvió a San Lorenzo y consiguió el bicampeonato en el año 1972; por otra parte, en el año 1976 dirigió a Boca y salió campeón del Torneo Nacional y Metropolitano, ganó 2 Copas Libertadores (1977 y 1978) y la Copa Intercontinental en el año 1977: "le estoy agradecido a la hinchada de Boca. Sin ellos mucho de lo que logramos no hubiera sido posible." Falleció a los 79 años, en el año 2001, en Buenos Aires. SE ESTRENA "ANASTASIA" Un día como hoy en el año 1997, 20th Century Fox realizaba la premier de "Anastasia" en Nueva York. Dirigida por Gary Goldman y Don Bluth, la película está inspirada en la leyenda que afirma que la Gran Duquesa Anastasia Romanov sobrevivió al fusilamiento de la familia real en la casa Ipátiev en Ekaterimburgo y la obra teatral "Anastasia" de Marcelle Maurette que estaba basada en Anna Anderson una obrera polaca con problemas mentales que fue mundialmente conocida como una de las impostoras más famosas de la zarina de Rusia. A pesar de haber modificado mucho la historia, la película tuvo muy buena recepción a nivel mundial por la originalidad y la animación: "[…] no estábamos haciendo un documental. Pero en todo caso, hay mucho en la película- decorados, ambientes, personajes […]- que tiene correspondencia con la historia." En nuestro país se estrenó el 18 de diciembre del mismo año.

Efemérides del día de la fecha: 14 de Noviembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: