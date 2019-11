P U B L I C



En un partido pendiente de la 23ª fecha cayó 33-27 como visitante. El próximo año, el CCC volverá a jugar en Tercera. El pasado sábado, Ciudad de Campana disputó su último partido de la actual temporada de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): ya condenado al descenso, el Tricolor cayó 33-27 como visitante ante Las Cañas en un encuentro pendiente de la 23ª fecha. De esta manera, el CCC concluyó el campeonato con seis victorias, un empate y 19 derrotas en 26 partidos. Así cosechó 34 puntos y terminó en el 14º y último puesto, por lo que después del ascenso logrado en 2018, volverá a disputar el campeonato de Tercera División en 2020. El otro descendido de Segunda División fue Varela Jr (13º con 35), mientras que San Miguel (12º con 39) y Atlético Chascomús (11º con 47) deberán afrontar sendos repechajes contra Tiro Federal de Baradero y Porteño de General Rodríguez, respectivamente, para confirmar su permanencia en Segunda. Atlético Chascomús quedó en zona de promoción el pasado sábado, dada la victoria de Tiro Federal de San Pedro (10º con 51) por 35-24 sobre Mercedes Rugby en el otro partido que había quedado pendiente de la 23ª fecha. En tanto, los ascensos a la Primera C fueron para el campeón El Retiro (96 puntos) y el subcampeón, Virreyes (85), que así logró su segundo ascenso consecutivo. Mientras que Las Cañas (3º con 78) y Mercedes (4º con 77) irán en busca del pase a Primera C en los repechajes que disputarán frente a CASA de Padua y Luján Rugby Club, respectivamente. TODAS LAS DEFINICIONES PRIMERA A -Ascensos: Los Tilos (campeón) y Buenos Aires. -Repechaje al Top 12: CUBA vs. Olivos. -Permanencia Primera A: SITAS vs. San Patricio y San Carlos vs. Manuel Belgrano. -Descensos: San Martín y San Fernando. PRIMERA B -Ascensos: Los Matreros (campeón) y Curupaytí. -Repechaje a Primera A: Manuel Belgrano y San Patricio. -Permanencia Primera B: Ciudad de Buenos Aires vs. Club Italiano y CUQ vs. Gimnasia y Esgrima. -Descensos: Monte Grande y Liceo Militar. PRIMERA C -Ascenso: Delta (campeón) y DAOM. -Repechaje a Primera B: Gimnasia y Esgrima y Club Italiano. -Permanencia Primera C: Luján RC. vs. Mercedes y CASA de Padua vs. Las Cañas). -Descenso: St. Brendan’s y Albatros. SEGUNDA DIVISIÓN -Ascenso: El Retiro (campeón) y Virreyes. -Repechaje a Primera C: Las Cañas y Mercedes. -Permanencia Segunda: Atlético Chascomús vs. Porteño y San Miguel vs. T.F. de Baradero. -Descenso: Varela Jr. y Ciudad de Campana. TERCERA DIVISIÓN -Ascensos: San Marcos (campeón) y Tigre. -Repechajes a Segunda: T.F. de Baradero y Porteño. -Permanencia Tercera: Bco. Hipotecario vs. Atlético San Andrés y Ezeiza vs. Almafuerte. -Descenso: Floresta. DESARROLLO -Ascenso: Los Molinos (campeón). -Repechajes a Tercera: Almafuerte y Atlético San Andrés.

EL TRICOLOR CULMINÓ EL CERTAMEN EN EL ÚLTIMO PUESTO



Rugby:

Ciudad de Campana se despidió de Segunda División con una derrota ante las Cañas

