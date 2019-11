Participaron más de 50 patinadoras de la escuela de Los Cardales, que ganó la Copa por equipos. Nahila Albesa se destacó al consagrarse en Segunda B. Y Maite Machado se coronó en Tercera C. El 2 y 3 de noviembre se realizó la Copa Provincial de Patín Artístico "Pinamar 2019", en el Polideportivo Municipal de dicha ciudad. Y allí estuvo presente la Escuela "Patín Fusión" que funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales, la cual presentó más de 50 patinadoras y ganó la Copa por Equipos por sumatoria de puntos. La delegación que encabezó la profesora Paula Cuomo estuvo integrada por seis patinadoras de nuestra ciudad: Maite Machado, Brisa Galván, Paulina Posadas, Francesca Giovagnoni, Nahila Albesa y Delfina Artigau. Las actuaciones individuales de todas las patinadoras de la Escuela "Patín Fusión" fueron: -Nahila Albesa (11 años): 1ª en Segunda B Mini-Infantil. -Melody Ibáñez (16 años): 1ª en Tercera B Cadete. -Malena Zimmerman (16 años): 2ª en en Tercera B Cadete. -Magalí Zimmermann (21 años): 3ª en Tercera B Senior. -Luciana Piñones (15 años): 2ª en Primera C. -Micaela Olivera (16 años): 5ª en Segunda C Mayores. -Maite Machado (14 años): 1ª en Tercera C. -Lourdes Gojan (11 años): 2ª en Tercera C. -Delfina Artigau (13 años): 3ª en Tercera C. -Brisa Galván (12 años): 6ª en Tercera C. -Catalina Lanfranconi (12 años): 1ª en Cuarta C. -Lola Pérez (7 años): 2ª en Quinta C. -Anita Mangiaterra (8 años): 1ª en Quinta C. -Maylin Cufré (9 años): 8ª en Quinta C. -Paloma Castillo (10 años): 3ª en Quinta C. -Paulina Posadas (10 años): 4ª en Quinta C. -Morena Ramos (10 años): 5ª en Quinta C. -Ornella Pérez (10 años): 6ª en Quinta C. -Martina Campi (7 años): 5ª en Escuela Formativa. -Emilia Krieger (9 años): 1ª en Escuela Formativa. -Sofía Jara (9 años): en Escuela Formativa. -Lola Medone (10 años): 1ª en Escuela Formativa. -Francesca Giovagnoni (10 años): 4ª en Escuela Formativa.

