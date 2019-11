P U B L I C



Después de muchos años dedicado al motocross, el zarateño apostará al karting. Para Diego Lacognata fueron muchos años abocado al mundo del motocorss. De aquellos comienzos en el viejo circuito de Otamendi, acompañado por su padre, desarrolló una carrera intachable en esta disciplina que lo llevó a recorrer el país y pelear campeonatos en varios frentes y en distintas categorías. Ya pasaron algunos años de esos tiempos y aunque su convicción de seguir corriendo está tan latente como en aquellos inicios, también ese cierto que ese ir y venir arriba de una moto le pasó factura a su cuerpo. Y hoy debe comenzar a despedirse de este mundo de las motos que tanto le dio a él en lo personal como para su ciudad, llevando a Zárate a lo más alto de este deporte. Conocedor como nadie de este emprendimiento deportivo, Diego dejó el camino abierto para que su hijo Valentino siguiera sus pasos, algo que sucedió. Y "el pibe" ya mostró también su potencial, al punto tal que este año pelea un campeonato en su clase. Hasta aquí no aportamos mucho más de lo que se sabe de la dinastía, pero… En estos últimos días y sabedor que no podrá subirse a una moto, Diego intenta un cambio en su carrera deportiva: decidido por esta pasión que solo entiende los que la viven, para no quedarse abajo y tan solo mirar, probó con el mundo del karting. Y le gustó más de lo pensado, por todo lo que provoca viajar en una butaca de ésas. Con los antecedentes de su primo Maximiliano en las categorías PAKO y Rotax (donde ya ganó campeonatos), los consejos no faltaron y tras una prueba en el kartódromo de Zárate, ya tiene la decisión tomada y está trabajando para este nuevo objetivo. Y como en todo lo que se propone busca ser muy competitivo, se reunió con el motorista Martinelli para, tras esa charla, dejar en claro varios temas y comenzar en la categoría elegida, que en principio es la Rotax. Así, el zarateño Diego Juan Lacognata arranca una nueva etapa deportiva. Quizás para algunos inesperada, pero no tanto para él, que sabe decididamente que esto es lo suyo. Finalmente será desde arriba de una butaca y en vez de dos serán cuatro las cubiertas. Lo que no está en duda es que lo hará con la pasión de siempre, ésa que lo marcó a través de tantos años.



Karting:

Diego Lacognata inicia una nueva etapa deportiva

