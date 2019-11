P U B L I C



El amigo y colaborador Aldo Bigatton de Laguna Larga provincia de Córdoba me ha hecho llegar imágenes de una extraordinaria pesca de tarariras realizada en el Río Dulce y Brazo Mendoza en la provincia de Santiago del Estero. Realmente en una jornada de pesca se contabilizaron entre cuarenta y cincuenta piques por pescador, lográndose casi la totalidad de las capturas. Todas fueron devueltas a su hábitat, utilizando cañas de dos metros diez a dos metros setenta de acción media, reeles frontales y del tipo huevitos cargados con multifilamentos, rematados con finos líderes de acero. En cuanto a los señuelos, les llevó un tiempo probar y ver con cuáles de los piques se activaba más, habiendo sido los que poseían colores negros y amarillos los más efectivos y en segundo lugar, los de colores blancos y rojos, ubicado cuales señuelos daban mejores respuestas los piques no cesaron en toda la jornada de pesca. Aldo compartió esta jornada con sus compañeros de pesca Mauricio y Omar, este último de Villa de María Río Seco Córdoba. Para llegar al lugar elegido, en la provincia de Santiago del Estero, viajaron hasta la localidad de Sumanpa y de ahí a su destino el paraje conocido como Paso de los Oscares a unos 45 kilómetros por ruta de asfalto. Aquí bajaron su embarcación en el Río Dulce y en principio realizaron un garete en busca de dorados los que en estos días no se hicieron presente, por lo que decidieron navegar río abajo hasta el brazo Mendoza. Este último es un arroyo de unos treinta metros de ancho y de una extensión de no más de dos kilómetros, posee aguas no muy profundas, costas un tanto barrancosas y poca vegetación prácticamente sin árboles que den sombra. Conocedores del sector de pesca ya que hace más de 40 años que pescan en ese lugar no les fue necesaria la asistencia de un guía. Como no podía ser de otra manera por la noche, a su regreso, cerraron esta jornada de pesca disfrutando de unas riquísimas empanadas al horno de barro y para la cena un exquisito chivito. En nuestro programa televisivo Nº801 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Mauricio con una de las excelentes tarariras capturadas en esta jornada.



Semanario del Pescador:

Tarariras en Brazo Mendoza

Por Luis María Bruno

