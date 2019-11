Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 14/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 14/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TRIUNFO CON JUANMA Con 5 puntos del alero campanense Juan Martín Fernández (foto), Peñarol de Mar del Plata debutó con victoria en una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet: el Milrayitas venció como local por 79 a 76 a Hispano Americano de Río Gallegos. El joven de nuestra ciudad estuvo perfecto de cancha: en dos lanzamientos anotó un triple y doble en los 7m25s que participó del juego. La figura del partido fue el pilarense Patricio Tabarez, goleador de Peñarol con 23 puntos. SIGALI, CERCA DE VOLVER El campanense Leonardo Sigali, defensor de Racing Club, entró en la recta final de su recuperación de la lesión que sufrió ante Boca Juniors: ayer realizó trabajos de campo por primera vez y podría estar el domingo 24 de noviembre en el partido ante Talleres. SEMIFINALES DE COPA Este jueves se disputarán las dos semifinales de la Copa Argentina 2019. Desde las 17.10 horas, Lanús enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Vargas de la ciudad de La Rioja; mientras que desde las 21.10 horas, River Plate se medirá frente a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los dos ganadores de estos duelos se enfrentarán en la final, en fecha y estadio a confirmar. SCALONI: DOS DUDAS En el marco de la preparación que la Selección Argentina está llevando adelante en Mallorca para el amistoso que disputará este viernes a las 14.00 frente a Brasil, el entrenador Lionel Scaloni mantendría dos dudas para la formación titular: Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña como lateral izquierdo y Lucas Ocampos o Giovani Lo Celso en la mitad de la cancha. ELIMINATORIAS EUROCOPA Por la novena fecha de las eliminatorias para la Eurocopa 2020, hoy se enfrentarán; Turquía vs Islandia, Inglaterra vs Montenegro, República Checa vs Kosovo, Portugal vs Lituania, Serbia vs Luxemburgo, Albania vs Andorra y Francia vs Moldavia. TRIUNFAZO DE NADAL En la segunda jornada del Grupo "Andre Agassi" de las ATP World Finals (Torneo de Maestros), el español Rafael Nadal volvió a dar muestras de su competitividad al superar 6-7, 6-3 y 7-6 al ruso Daniil Medvedev después de estar 5-1 abajo en el tercer set. De esta manera, el manacorí se mantuvo con chances de avanzar a semifinales, instancia a la que ayer se clasificó el griego Stefanos Tsitsipas, tras vencer 6-3 y 6-2 al alemán Alexander Zverev. En la última jornada de este grupo, a disputarse el viernes, Nadal necesita vencer a Tsitsipas y esperar una derrota de Zverev para meterse en semifinales. Hoy, en tanto, se definirá el Grupo "Bjorn Borg": el austríaco Dominic Thiem, ya clasificado a semifinales, se medirá ante el italiano Matteo Berrettini (ya eliminado); mientras que el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer se medirán en el duelo que defina el segundo boleto de esta zona a semifinales (juegan desde las 17.00, hora argentina).

