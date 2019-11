La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana recibe esta noche a Social de Alejandro Korn







Jugará como local desde las 21.30 horas en el inicio de la segunda rueda de la primera fase. En el inicio de la segunda rueda de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Club Social de Alejandro Korn en un partido correspondiente a la Zona Norte "B" que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. El Tricolor buscará recuperarse de la derrota en suplementario frente a Independiente de Zárate del pasado viernes y también tomarse revancha de la caída que sufrió en su debut en Alejandro Korn (79-75). Además, para los dirigidos por Sebastián Silva será el duelo previo a dos compromisos muy complicados que tendrán como visitantes, porque posteriormente deberán jugar en Pilar ante Sportivo; y en La Plata frente a Atenas. Hasta el momento, la Zona Norte "B" muestra una notable paridad: Atenas es líder con 3 victorias y 2 derrotas, mientras los restantes cuatro equipos están igualados con registro de 2 triunfos y 3 caídas. "Si logramos ganarle a Social de Alejandro Korn como locales, después podremos ir a buscar un triunfo de visitante con mayor tranquilidad, sabiendo que de conseguirlo estaríamos redondeando una buena primera fase", señaló el entrenador del CCC. Una de las claves para Ciudad esta noche será tratar de imponer su ritmo de juego y su versatilidad ante un rival que supo complicarlo en la zona pintada en la primera fecha, especialmente con Alejandro Lunius y Oscar Guillamondegui. En ese aspecto, otra de las llaves del juego para el Tricolor será poder encontrar una rotación que le permita llegar más fresco a los minutos decisivos, instantes en los que se les ha escapado los tres encuentros que perdió (cuatro de los seis jugadores con mayor promedio de minutos en el torneo son del CCC). El otro encuentro de esta Zona Norte "B" será entre Atenas de La Plata y Belgrano de San Nicolás, mientras que Sportivo Pilar recibirá a Colón de Chivilcoy en el partido Interzonal Norte. En tanto, por la Zona Norte "A" jugarán Independiente de Zárate vs Platense de La Plata y Regatas de San Nicolás vs Deportivo San Vicente. Finalmente, por la Zona Sur se medirán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Independiente de Tandil, Costa Sud de Tres Arroyos vs Sporting de Mar del Plata y Pueblo Nuevo de Olavarría vs Sarmiento de Coronel Suárez. Y quedará libre Racing de Olavarría. POSICIONES Las posiciones en cada uno de los grupos en que está dividida esta primera fase del Torneo Provincial de Clubes son las siguientes: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolas (5-0), 10 puntos; 2) Platense de La Plata e Independiente de Zárate (3-2), 8 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-3), 7 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-4), 6 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (3-2), 8 puntos; 2) Ciudad de Campana, Belgrano de San Nicolás, Social de Alejandro Korn y Sportivo Pilar (2-3), 7 puntos. -Zona Sur: 1) Independiente de Tandil (5-0), 10 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez y Pueblo Nuevo de Olavarría (4-1), 9 puntos; 4) Blanco y Negro de Coronel Suárez (3-2), 8 puntos; 5) Racing de Olavarría (1-5), 7 puntos; 6) Costa Sud de Tres Arroyos (1-4), 6 puntos; 7) Sporting de Mar del Plata (0-5), 5 puntos.



EL ALERO MATÍAS NIETO, UNA DE LAS FIGURAS DE CIUDAD DE CAMPANA. ABZC: FORMATIVAS EN ZONA DE DEFINICIÓN Boat Club ya está clasificado al Final Four en Sub 13, mientras que el CCC lo consiguió en Sub 17. Actualmente se están cerrando los Cuartos de Final de las diferentes categorías formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y así se están definiendo los equipos que clasificaron en cada una de ellas al Final Four que determinará al campeón. En Sub 13, el Campana Boat Club superó a Presidente Derqui y se metió en el cuadrangular final junto a Sportivo Escobar, Sportivo Pilar (que eliminó a Ciudad de Campana) y Náutico Zárate, que será el anfitrión de la definición que se disputará el 23 y 24 de noviembre. Mientras que en Sub 17, Ciudad de Campana dejó en el camino a Independiente de Zárate y se clasificó al Final Four junto a Náutico Zárate y Náutico San Pedro. El último boleto lo definían Presidente Derqui y Sportivo Escobar. En tanto, en Sub 15 y Sub 19, las series se definirán este fin de semana. En la mayor de las categorías, el CCC aventaja 1-0 a Sportivo Escobar.

LOS SUB 13 DEL BOAT CLUB ELIMINARON A PRESIDENTE DERQUI Y SE METIERON EN EL FINAL FOUR.

Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana recibe esta noche a Social de Alejandro Korn

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: