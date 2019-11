Fue por un principio de incendio que tuvo su origen en un ventilador ubicado en la planta alta. A la tarde no hubo clases para realizar un control integral del edificio. A raíz de un desperfecto eléctrico, un ventilador de un aula de la planta alta de la Escuela Media del barrio Siderca se incendió y se suspendieron las clases desde la mañana de ayer. El artefacto se prendió fuego mientras estaba en funcionamiento y las llamas fueron controladas rápidamente con extintores de la institución. Los alumnos del turno mañana fueron evacuados de manera preventiva al patio, y fueron suspendidas las clases, incluso por la tarde. Más tarde se convocó a un técnico electricista que, junto a Defensa Civil, realizó un control integral del edificio.

#Dato se incendió un ventilador en la Escuela Media 3, ocurrió pasadas las 10hs en un salón de planta alta, los alumnos fueron evacuados a los patios, algunos fueron retirados. Trabajó Defensa Civil y un técnico electricista. Según un comunicado el turno tarde no tendrá clases. pic.twitter.com/2JTIxAxiKd — Daniel Trila (@dantrila) November 14, 2019

Evacuaron la Escuela Media 3

