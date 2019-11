La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Pami no atiende hoy ni el lunes







Es por el Día del Empleado del PAMI y por el feriado nacional. Con motivo de conmemorarse este viernes 15 un nuevo Día del Empleado del PAMI, la delegación local de esa dependencia permanecerá cerrada y no atenderá al público en el día de hoy. La titular local de la oficina de la calle Moreno 331, esquina Mitre, también recordó que tampoco se atenderá el próximo lunes 18, por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

Bianchi confirmó que la actividad administrativa se retomará el martes.



Pami no atiende hoy ni el lunes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: