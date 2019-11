GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Craft Beer (Sarmiento 349, Campana). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES 15 Bisellia: A las 21 sonará "Starc & Agroblues". Después de medianoche será el turno de "Malos Pensamientos". Forum Cultural: A las 20 expondrán "Nacho" Gómez, Nelson Escalante, Sergio Pérez "Nacho" Kukaracho, Juan Jofre, "Charly" Álvarez, Juan Chavetta y "Fundy".A las 21 presenta su nuevo disco "Acaraeperro". Fratello’s: A las 23 se presentan "El Último Strike", "Resakados" y "No de Nuevo". Mauri’s Bar: "Ojos de Fuegos" junto a "Los Platillos Voladores" y "Las Máscaras". Entrada gratuita. Pachamama: Evento "Hasta que la dignidad se haga costumbre". A las 17 abren las puertas. Desde las 18 habrá micrófono abierto. A las 20 habrá acústicos de compositores locales. A las 23 se proyectará el documental "Matapaco" y luego de medianoche se presentarán los grupos "Tomate" y "Mongo Aurelio Visuti". Lo recaudado se usará para arreglar el equipo de sonido del espacio cultural. SÁBADO 16 Almacén Cultural: Primera fecha del "Food Truck Festival". Sonarán "Vuelva Pronto", "Luisa" y "Lima Limones". A partir de las 18, entrada libre y gratuita. Bisellia: A las 21:30 se presentan "Doctora Queen". Después de medianoche, "Resakados". Imagen: Habrá tributo a "Los Gardelitos" con el baterista y el bajista fundadores y tributo a "Intoxicados". También se presenta "La Curda". Mauri’s Bar: Se presenta "Paranoikeando". Entrada gratuita. Pachamama: Fecha punk. Sonarán "Los Monos Negros", "Muerto en Pogo" y " The Mhaplex". Wakisiri: Desde las 21 sonarán Juan Martínez y Osvaldo Avena con "Grachu" Martinez, Florencia Martínez y Marcelo Muro como invitados. Entrada al sobre. 17 Unidos: Sonará "La Contra. Entrada $200. DOMINGO 17 Almacén Cultural: Segunda fecha del "Food Truck Festival". Desde las 19:30 se presentan "Ánima", "Lastronauta Orchesta" y "El Sindicato del Guiro". Costanera e Yrigoyen: Desde las 15 hasta las 22 habrá pintura en vivo, shows de acrobacia, bandas en vivo y desfiles en el "Festival Asoma Zárate". Craft Beer: Se cortará la calle para festejar el aniversario del bar. Desde las 18 sonarán "Los Cayos", "Laex", "Sapo Rey" y "Ya Fue". Habrá patio de comidas y cerveza artesanal. Imagen: Habrá cena show con Hernán Casanova. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Pachamama: "Ciclo Plaga". Desde las 20 sonarán "The Abstinence", "Los Tesla Coil" y "Maxi" Posse". Además leerá poesía Victoria Morales y musicalizará la noche DJ Reptilia. SuperFreak: A la medianoche se presenta "El Cuarto Soda", tributo a "Soda Stereo". Entrada anticipada $200. LUNES 18 Almacén Cultural: El domingo será la última fecha del "Food Truck Fstival". Desde las 19:30 sonarán "Arroz con Coco", "Encontra2" y "Badoh Negro".



Bandas y shows en vivo este domingo en el festival “Asoma Zárate".



Agenda Cultural:

Fin de Semana largo del 15 al 18 de Noviembre

