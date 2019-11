La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Básquet:

Boat Club ya está clasificado al Final Four en Sub 13, mientras que el CCC lo consiguió en Sub 17. Actualmente se están cerrando los Cuartos de Final de las diferentes categorías formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y así se están definiendo los equipos que clasificaron en cada una de ellas al Final Four que determinará al campeón. En Sub 13, el Campana Boat Club superó a Presidente Derqui y se metió en el cuadrangular final junto a Sportivo Escobar, Sportivo Pilar (que eliminó a Ciudad de Campana) y Náutico Zárate, que será el anfitrión de la definición que se disputará el 23 y 24 de noviembre. Mientras que en Sub 17, Ciudad de Campana dejó en el camino a Independiente de Zárate y se clasificó al Final Four junto a Náutico Zárate y Náutico San Pedro. El último boleto lo definían Presidente Derqui y Sportivo Escobar. En tanto, en Sub 15 y Sub 19, las series se definirán este fin de semana. En la mayor de las categorías, el CCC aventaja 1-0 a Sportivo Escobar.

