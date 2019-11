La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Primera Nacional:

Se enfrentan mañana desde las 17.00 en Floresta. Bovaglio debe definir los reemplazantes de Martínez y Affranchino. Y sigue sin poder contar con Picazzo y Sánchez. Por la 13ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará mañana como visitante a All Boys en un partido que se jugará desde las 17.00 horas con arbitraje de Bruno Bocca. Por eso, hoy estará cerrando su preparación para este encuentro. Los dirigidos por Lucas Bovaglio entrenarán por la tarde en el estadio de Mitre y Puccini para ajustar los últimos detalles y, posteriormente, quedarán concentrados en un apart de nuestra ciudad a la espera del viaje a Floresta de mañana. Para este compromiso, el DT sumó dos nuevas bajas: Gastón Martínez fue expulsado frente a Atlético de Rafaela y deberá purgar una fecha de suspensión, mientras que Facundo Affranchino sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha (fue reemplazado en el primer tiempo ante La Crema). Además, el entrenador tampoco podrá contar con Alan Picazzo (también desgarrado) y Catriel Sánchez, aunque el cordobés sigue su evolución del esguince de rodilla que sufrió en el amistoso ante Acassuso y ya realizó trabajos de campo. Así, en principio, Bovaglio no sorprendería en cuanto a las modificaciones obligadas: Juan Ignacio Alvacete jugaría como segundo marcador central, mientras que Nicolás Del Priore reemplazaría a Affranchino en la mitad de la cancha. Sí habría dos incógnitas. Una pasa por Lucas Cuevas, quien terminó contracturado frente a Rafaela. Y la otra por el el acompañante de Germán Lesman en ataque, dado que después de las lesiones de Sánchez y Picazzo, el pasado sábado fue Álvaro Veliez quien tuvo su chance, aunque su rendimiento no terminó de convencer. Por ello, tanto David Gallardo (de buen ingreso ante Rafaela) como Marcos Arturia (recuperado de la cirugía que se practicó por un absceso) podrían tener su chance desde el arranque. Incluso, el Villano podría ser opción para ambas posiciones. ARRANCA LA FECHA Esta 13ª fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche con tres partidos. Por la Zona 1 se jugarán dos: Belgrano de Córdoba vs Alvarado de Mar del Plata (20.00) y San Martín de San Juan vs Nueva Chicago (21.30). Mientras que por la Zona 2 se medirán: Gimnasia de Jujuy vs Almagro (21.30).



JUAN IGNACIO ALVACETE SERÁ EL REEMPLAZANTE DEL EXPULSADO GASTÓN MARTÍNEZ.



