Los exjugadores de Villa Dálmine son Coordinador y Entrenador de Arqueros de la Escuela de Fútbol de este emprendimiento de Leonardo Rodríguez y Eduardo Tuzzio. En aquellos años en que Villa Dálmine debió luchar en la difícil Primera C con muchas limitaciones económicas, apostando principalmente a los jugadores de sus divisiones juveniles, el arquero Daniel Ratica y el mediocampista Damián Rivas Karlic fueron dos de los valores más destacados de la categoría 1976 que llegaron a Primera. Y actualmente, el fútbol los volvió a reunir, ahora para formar jóvenes en la Escuela del Delta Fútbol Club, proyecto de los exfutbolistas Leonardo Rodríguez y Eduardo Tuzzio que funciona en Tigre. Rivas Karlic, quien tuvo su experiencia como DT de Puerto Nuevo años atrás, se desempeña como Coordinador, mientras que "el Rata" es Entrenador y Formador de Arqueros, aprovechando toda su experiencia en el puesto. "En mi caso, tengo la responsabilidad de coordinar la Escuela de Fútbol para chicos que van desde los 4 hasta 18 años, aunque también trabajamos con adultos, tanto con hombres como mujeres", cuenta Rivas Karlic. "Tenemos alrededor de 450 chicos, lo cual me genera una gran responsabilidad y al mismo tiempo un desafío en lo personal para poder crecer dentro de esta profesión como Coordinador y Entrenador. Cuando me lo ofreció Alejandro Molina, quien me dio esta posibilidad, no lo dudé. Y con trabajo y esfuerzo estamos cerrando un gran año, pues en cada categoría, tenemos subcategorías y participamos de varios torneos. Así que hay que coordinar a todos los chicos, con los 13 entrenadores que tenemos dentro del club", agrega el exmediocampista. Por su parte, Ratica explicó que "hacía tiempo" que estaba buscando un lugar "para trabajar para lo que uno se capacitó y lo que hizo durante mucho tiempo". Y en ese sentido indicó: "El poder transmitir tu experiencia personal hacia los chicos me llena de satisfacción. Y más en el puesto de arquero, que no es para cualquiera. Poder hablar el mismo idioma con los chicos nos hace potenciarnos y que la dinámica diaria nos haga trabajar mejor". Según detalló Rivas Karlic, Delta FC participó este año de tres torneos de diferentes niveles: "Tenemos uno que es de recreación, en el cual los chicos se deben divertir. Luego hay un intermedio, en el que estamos arriba en la tabla general. Y después hay uno que es de alto nivel, en el cual recientemente logramos el ascenso de categoría, algo que el club estaba buscando hacia un tiempo, y con trabajo lo pudimos lograr. Esto nos llena de felicidad porque quiere decir que vamos por el buen camino. Igualmente no nos debemos desenfocar del proyecto original, que es la formación de los chicos sin tener como el objetivo principal el ganar, sino el formar" En el rubro expectativas, Damián aseguró que el objetivo es el desarrollo personal: "La idea es seguir aprendiendo, capacitándome, crecer dentro de este ambiente. Formar chicos no es fácil, pero uno como entrenador debe trabajar para que los chicos vayan creciendo, no solo como deportistas, sino también como personas. Es por ello que también es muy importante con quien trabajas y cuando tuve la oportunidad, vino Daniel a aportar su experiencia en el puesto de arquero, porque la escuela no tenía uno especializado en ese puesto. Hoy tenemos alrededor de 30 personas, entre chicos y adultos, que realizan la actividad bajo sus órdenes, más allá que también está a cargo de dos categorías como entrenador". Y en esa misma línea también están los objetivos de Ratica en este proyecto: "Mis expectativas son las de seguir creciendo, formar jugadores y llevar a cabo una idea de trabajo en la cual me vea reflejado y convencido de que vamos por buen camino".



