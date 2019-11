La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Breves: Fútbol







RIVER FINALISTA Anoche, en Córdoba, River Plate sacó boleto a una nueva final: venció 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires y se clasificó para la definición de la Copa Argentina 2019. El Millonario encontró la ventaja en el adicionado del primer tiempo por intermedio de Javier Pinola y recién pudo sentenciar el pleito en el sexto minuto de adición del complemento, en una contra que finalizó Exequiel Palacios. Su rival en la final de la Copa Argentina será Central Córdoba de Santiago del Estero, que ayer eliminó a Lanús en un partido disputado en La Rioja. El Ferroviario, que este año consiguió el ascenso a la Superliga, se impuso 1-0 con tanto de Cristian Vega. El partido decisivo de este certamen se disputaría el miércoles 4 de diciembre, teniendo en cuenta que River Plate definirá el sábado 23 la Copa Libertadores de América en Lima (Perú), frente a Flamengo de Brasil. HOY: ARGENTINA VS BRASIL Este viernes, desde las 14.00 horas, la Selección Argentina disputará su primer amistoso de esta fecha FIFA de noviembre. Y será ni más ni menos que frente a Brasil, en un partido que se disputará en Riad, Arabia Saudita. Para este compromiso, el DT Lionel Scaloni no confirmó la formación, aunque presentaría los siguientes titulares: Esteban Andrada; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos o Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Por su parte, el entrenador de Brasil, Tite, se decantaría por la siguiente alineación: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Rodrygo, Gabriel Jesús, Coutinho; Firmino. En otros amistosos, hoy jugarán: Hungría vs Uruguay (15.00) y Colombia vs Perú (22.30). Mientras que los jugadores de la Selección de Chile decidieron suspender sus compromisos en esta fecha FIFA de noviembre por la grave situación político-social que atraviesa el país trasandino. GOLEÓ EL SUB 23 En el marco de su preparación para el Torneo Preolímpico de Colombia, la Selección Argentina Sub 23 goleó 14 a 0 al seleccionado de Islas Canarias en un cuadrangular denominado Torneo United, disputado en el Estadio Gran Canaria. Los goles argentinos fueron convertidos por Adolfo Gaich (3), Valentín Castellanos (3), Leonardo Balerdi, Matías Vargas, Ezequiel Barco, Matías Zaracho, Fernando Valenzuela, Leonel Mosevich, Fausto Vera y Agustín Urzi. El próximo domingo, desde las 16.45, los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista enfrentarán a Brasil en la final del certamen. ELIMINATORIAS EUROCOPA Ayer, por el Grupo A, Inglaterra y República Checa sellaron su clasificación a la Eurocopa 2020. "La Rosa" goleó 7-0 a Montenegro con un triplete de Harry Kane, mientras que República Checa le ganó 2-1 a Kosovo tras empezar perdiendo. En tanto, por el Grupo B, Portugal goleó 6-0 a Lituania (triplete de Cristiano Ronaldo) y quedó a un paso de clasificar (debe ganarle a Luxemburgo en la última fecha) y acompañar a Ucrania en esta zona. También ayer, Francia y Turquía sacaron boleto para la Euro 2020: los franceses vencieron 2-1 a Moldavia, mientras que Turquía igualó 0-0 con Islandia. Además, en otros partidos, Serbia le ganó 3-2 a Luxemburgo y Albania empató 2-2 con Andorra. Hoy jugarán: Armenia vs Grecia, Finlandia vs Liechtenstein, Noruega vs Islas Feroe, Bosnia vs Italia, Dinamarca vs Gibraltar, Suiza vs Georgia, Rumania vs Suecia y España vs Malta.

