La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/nov/2019 Sarampión: Ya ascienden a 48 los casos confirmados en Argentina







Solo la semana pasada se confirmaron cuatro nuevos casos, de acuerdo con la información que difundió la Secretaría de Salud de la Nación. El último detectado, también de la localidad bonaerense de Moreno. (La Nación) Una nueva actualización del número de afectados por sarampión en el país indica que ya son 48 los casos confirmados, incluidos dos chicos españoles que contrajeron el virus durante un viaje a la Argentina. La mayoría tienen menos de un año, que es cuando recién deberían empezar a recibir la vacuna que protege de la infección. Solo la semana pasada se confirmaron cuatro nuevos casos, de acuerdo con la información que difundió la Secretaría de Salud de la Nación. El último detectado, también de la localidad bonaerense de Moreno, empezó con la erupción (exantema) característica del sarampión hace apenas ocho días. Esta enfermedad viral es altamente contagiosa. Se contrae a través del contacto interpersonal cuando la persona infectada habla, tose o estornuda. Los síntomas empiezan recién entre los ocho y los 12 días posteriores al contagio. La enfermedad también se transmite al tocar un objeto contaminado. "Una persona al excretar el virus a través de la saliva puede infectar hasta 14 personas", precisaron las autoridades sanitarias. Once son menores de un año, por lo que aún no habían recibido la primera dosis de la vacuna triple viral, que también protege contra rubéola y paperas. Esto obligó a implementar una dosis cero, por fuera del esquema recomendado en el Calendario Nacional de Vacunación, y que incluye la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a los 5 o 6 años, con el ingreso escolar. Esa dosis cero es obligatoria solo para los bebés de entre 6 y 11 meses que residen en la ciudad de Buenos Aires y en los 34 municipios bonaerenses del conurbano, incluida La Matanza. Y no cuenta como parte del esquema del calendario, por lo que al cumplir el año el bebé debe recibir la primera dosis recomendada. Los chicos de entre seis y 11 meses son un grupo muy vulnerable porque pierden la protección materna y hasta el año no reciben otra protección, explicó Alejandra Marcos, coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud porteño, al repasar el mes pasado el avance de la vacunación en ese grupo, que ya sería del 70%. Ángela Gentile, que preside la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola, insistió en la necesidad de que los padres lleven a vacunar a sus hijos de acuerdo con las recomendaciones que se van actualizando. Para todo el país, eso incluye que los mayores de 5 años, los adolescentes y los adultos acrediten dos dosis de la vacuna o tengan anticuerpos contra el sarampión (serología IgG positiva). A quienes hayan nacido antes de 1965 no deben vacunarse porque se los considera inmunes. Y ante la proximidad de las vacaciones, a quienes viajen al exterior se les desaconseja hacerlo con menores de seis meses o a las embarazadas que no estén vacunadas. Si los chicos tienen entre seis y 11 meses, deberán hacerlo con una dosis cero, y entre los 13 meses y 4 años, con por lo menos dos dosis (la primera del calendario al año y la segunda de la campaña 2018). El resto debe hacerlo con dos dosis. En el caso de tener que aplicarse la vacuna, hay que hacerlo con por lo menos 15 días de anticipación. En lo que va del año, 14 países de la región confirmaron 11.487 casos y 14 muertes por sarampión, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.



